Los reyes Felipe y Letizia acompañan a las casas reales en el funeral de Harald V de Noruega: la reina acude de rigusoso luto

El rey Federico X de Dinamarca asiste a la procesión fúnebre del rey Harald de Noruega en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Claudia Greco).

Guardar

Oslo se ha teñido de negro este miércoles 9 de septiembre para darle el último adiós al rey Harald V de Noruega. Trece días después de su fallecimiento, el monarca es despedido en una ceremonia sin precedentes encabezada por Haakon VIII y la familia real, y que reunirá los grandes rostros de las monarquías europeas.

La jornada ha comenzado con mucho ajetreo en la ciudad escandinava. Aunque a última hora de este martes ya se pudo ver a la familia real española llegando al Grand Hotel, que les acogerá durante el día de hoy. Hasta allí se han desplazado los reyes Felipe VI y doña Letizia junto a la reina Sofía. Además, se espera la presencia de la casa real danesa, la casa real de Países Bajos y la casa real sueca, entre muchas otras.

PUBLICIDAD

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

Miles de curiosos se han acercado al Palacio Real para un último adiós a su soberano. Por otro lado, los invitados a este evento histórico se han dirigido a la Catedral de Oslo, donde a partir de la 1 del mediodía ha comenzado el funeral. Para allá han acompañado al féretro que ha recorrido las calles de la capital presidido por el rey Haakon, sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y Svere Magnus, y la princesa Marta Luisa. Tras el coche, se han situado cada una de las familias reales.

Nuestros monarcas se han situado detrás de la casa real belga, ya que se han situado en relación a la edad de sus jefes de Estado. El rey Felipe VI ha acudido con su uniforme militar de gala acompañado de sus condecoraciones. Por su parte, la reina Letizia ha optado por un vestido negro, -en riguroso luto-, de manga larga y cuello redondo. Ha acompañado el estilismo con un collar y unos pendientes de perlas, destinados especialmente a este tipo de ocasiones, por su paralelismo con una lágrima. Además, ha lucido un maquillaje sencillo y unas ondas medio recogidas.

PUBLICIDAD

El rey Felipe VI de España, la reina Letizia y el rey Federico X de Dinamarca asisten al cortejo fúnebre del rey Harald de Noruega en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Claudia Greco)

Detras de los reyes se han situado el príncipe Guillermo de Reino Unido y su tía, la princesa Ana, que ha acudido al ser madrina del ahora rey Haakon. En los últimos puestos del cortejo se encontraban los príncipes herederos de Liechtenstein, Alois y Sophie, Pablo de Grecia y los príncipes Akishino y Kiko de Japón.

Las distintas delegaciones reales han recorrido a pie el trayecto que une el Palacio Real de Oslo con la catedral, siguiendo la céntrica y emblemática Karl Johans gate. Son aproximadamente 1,3 kilómetros, una distancia que normalmente puede cubrirse en unos 15 o 20 minutos caminando con tranquilidad. Sin embargo, la solemnidad propia de la despedida del rey Harald ha hecho que el paso fuera mucho más pausado, prolongando así el recorrido durante algo más de media hora.

PUBLICIDAD

El féretro del rey Harald de Noruega es transportado durante una procesión fúnebre desde el palacio real hasta la catedral de Oslo, en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Leonhard Foeger)

*Noticia en ampliación