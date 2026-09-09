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Cuándo es la vuelta al cole en Baleares: el calendario del curso escolar 2026-2027 tendrá nueve festivos

Los centros tendrán el descaso de Navidad del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero y el de Semana Santa del 25 de marzo al 4 de abril

Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca. (Isaac Buj / Europa Press)
Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca. (Isaac Buj / Europa Press)
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Las puertas de los colegios e institutos de Baleares vuelven a abrirse el jueves tras tres meses de descanso. Junto a los extremeños y andaluces, son los últimos en empezar el nuevo curso escolar, que contará con 176 días lectivos para las enseñanzas básicas y finalizará el 18 de junio de 2027.

La la resolución por la que se establece el calendario escolar del curso 2026-2027 para los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares, establece que durante esta primera jornada los centros se pueden dedicar a la recepción y la acogida del alumnado. Así, la vuelta al cole no se hará tan dura para aquellos que empiezan una nueva etapa o afrontar con temor el nuevo curso.

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Cuándo empiezan las clases el resto de enseñanzas

En cuanto al resto de enseñanzas, el calendario establece que el 21 de septiembre de 2026 comenzará el curso para el alumnado de los grados básico, medio y superior de Formación Profesional. El 24 de septiembre empezarán las clases los alumnos de las EEiP de Música.

Las clases de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) empezarán el 23 de septiembre y acabarán el 18 de junio, igual que las de la FP. En lo que respecta a las Enseñanzas de Régimen Especial (Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial), las clases lectivas empezarán el 28 de septiembre. Las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas finalizarán el 31 de mayo de 2027, mientras que las de las Enseñanzas Artísticas y las de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial terminarán el 18 de junio.

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Nueve días festivos

El calendario escolar de Baleares para el curso 2026-2027 establece dos períodos de vacaciones y, como mínimo, nueve jornadas no lectivas o festivas que dependerán en parte de cada municipio y centro.

Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos, por las celebraciones navideñas y la Epifanía del Señor. Las vacaciones de Pascua se extenderán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, ambos incluidos, con motivo de la Semana Santa y Pascua.

A esos recesos se suman cuatro festivos de ámbito general:

  • 12 de octubre de 2026, Fiesta nacional de España.
  • 8 de diciembre de 2026, Inmaculada Concepción.
  • 6 de enero de 2027, Epifanía del Señor, aunque esta fecha ya coincide con las vacaciones de Navidad.
  • 1 de marzo de 2027, Día de las Islas Baleares.

El calendario también fija como día no lectivo el 26 de febrero de 2027, por la Fiesta escolar unificada.

Además, cada municipio tendrá dos fiestas locales, según el calendario laboral que establezca su ayuntamiento, y cada centro podrá elegir dos días no lectivos de libre disposición. Estos últimos deberán comunicarse a las familias al inicio del curso.

En consecuencia, habrá nueve fechas no lectivas o festivas previstas —cuatro festivos generales, un día no lectivo unificado, dos fiestas locales y dos de libre disposición—, aunque el 6 de enero estará incluido en las vacaciones de Navidad. Con todo ello, los alumnos tendrán 26 días sin clase de lunes a viernes.

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