Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Residencia Antlia. (Grupo Ibosa)

Guardar

Madrid Nuevo Norte ya tiene precio, al menos para algunos de sus primeros pisos a la venta. Una de las primeras promociones del nuevo desarrollo urbanístico del norte de Madrid de la que se conocen públicamente precios sitúa el acceso a una vivienda de obra nueva en 456.954 euros. Se trata de Residencial Antila del Grupo Ibosa, una promoción de 102 viviendas libres situada en el barrio de Las Tablas.

La oferta disponible incluye unidades de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. El piso de un dormitorio, de 70 metros cuadrados, se ofrece desde 456.954 euros. Los de dos dormitorios van de 89 a 96 metros cuadrados, con precios de entre 573.039 y 656.600 euros. Las viviendas de tres dormitorios, de entre 142 y 168 metros cuadrados, oscilan entre 896.254 y 1.097.483 euros, mientras que los pisos de cuatro dormitorios, de 167 metros cuadrados, se ofrecen en 1.042.458 y 1.052.597 euros, según detalla el anuncio publicado en Idealista.

PUBLICIDAD

Cada vivienda incluye terraza, plaza de garaje y trastero, de acuerdo con la información publicada por la promotora en su sitio web. El anuncio describe zonas comunes con piscina, áreas ajardinadas, gimnasio y sala comunitaria, además de la intención de obtener la máxima calificación energética posible para reducir el consumo de suministros.

Qué es Madrid Nuevo Norte

Madrid Nuevo Norte es la denominación vigente de la antigua Operación Chamartín, un desarrollo urbanístico que contempla la construcción de 10.500 viviendas y lo que se proyecta como el mayor centro de negocios del sur de Europa. El plan se extiende sobre 2,3 millones de metros cuadrados de terrenos ferroviarios y colindantes en el norte de la capital, entre los distritos de Chamartín y Fuencarral-El Pardo, con proximidad directa al eje de la Castellana.

PUBLICIDAD

Los residentes del noreste de Madrid se han concentrado frente a la parada de metro de Pinar de Chamartín al grito de ‘La línea 1 se queda’, para tumbar el anteproyecto autonómico que quiere dar al ‘Madrid Nuevo Norte’ su acceso al centro y que supondrá un riesgo

El proyecto se remonta a 1991, cuando el gobierno de Felipe González ideó la reordenación del espacio ferroviario de la estación de Chamartín. Desde entonces, el plan ha sufrido bloqueos sucesivos por cambios de gobierno, la crisis económica de 2008 y hasta los atentados del 11 de marzo de 2004, día en el que estaba prevista su firma definitiva. Las obras de urbanización comenzaron finalmente en 2026 y el desarrollo completo podría no concluir hasta 2045.

El proyecto se despliega por fases y convive con distintas promotoras que comercializan de forma simultánea sus propios desarrollos dentro del mismo perímetro. El promotor del suelo es Crea Madrid Nuevo Norte, antes Distrito Castellana Norte (DCN), según consta en el Boletín Oficial del Estado.

PUBLICIDAD

Cesión de suelo público sin propuesta de alquiler social

Más del 70% del suelo de Madrid Nuevo Norte es de titularidad pública, pero su desarrollo quedó en manos de un operador privado. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), junto con Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, calificó esta operación como una cesión de suelo público “a mitad de precio” a favor de BBVA y Grupo San José, según un comunicado conjunto difundido antes de la aprobación definitiva del plan en 2020.

Residencia Antlia. (Grupo Ibosa)

Estos colectivos también han señalado que el porcentaje de vivienda con algún grado de protección, que osciló entre el 20% y el 24% según las distintas versiones del plan, no equivale a vivienda social en sentido estricto. Según la federación, no existe previsión de un parque de vivienda pública en alquiler dentro del desarrollo, pese a lo que definen como una situación de emergencia habitacional en la región.

PUBLICIDAD

El desarrollo urbanístico no ha frenado la escalada de precios

La incorporación de miles de nuevas viviendas al mercado madrileño a través de proyectos como Madrid Nuevo Norte representa, en el papel, una respuesta parcial al déficit de oferta que atraviesa la capital. Los datos disponibles muestran que esta ampliación no ha logrado contener el alza generalizada de precios: la vivienda usada en Madrid acumula 20 meses consecutivos de subidas anuales a doble dígito, según el informe de Idealista.

Vista de la estación de tren de Chamartín y sus vías, alrededor y sobre las cuales se construirá Madrid Nuevo Norte. REUTERS/Violeta Santos Moura

El distrito de Chamartín, en cuyo entorno se despliega buena parte de Madrid Nuevo Norte, figura entre los más caros de la capital, con precios superiores a 7.200 euros por metro cuadrado. La obra nueva mantiene, además, un ritmo de subida más pronunciado que la vivienda usada en el conjunto de la ciudad: en el segundo trimestre de 2026 el incremento interanual de la obra nueva llegó al 8,8%, frente a una desaceleración marcada en el segmento de segunda mano. Para la FRAVM y Ecologistas en Acción, el modelo del proyecto no se diseñó para resolver el déficit de vivienda asequible en la región, sino para maximizar la rentabilidad del suelo cedido.

PUBLICIDAD