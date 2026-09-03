El incendio de un camión de productos congelados obliga a cortar la AP-7 y provoca hasta 13 kilómetros de retenciones

El incendio de un camión en la AP-7 provoca retenciones y afectaciones al tráfico este jueves. (Trànsit/X)

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El incendio de un camión que transportaba productos congelados ha obligado a cortar la circulación de vehículos en la AP-7, en sentido Tarragona, lo que ha formado retenciones de hasta 13 kilómetros esta mañana. En estos momentos, aunque la situación ha comenzado a normalizarse tras la intervención de los bomberos, no se han abierto todos los carriles y continúa habiendo afectaciones en el tráfico.

En incidente ha tenido lugar más tarde de las 07.00 horas a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en sentido sur, Tarragona. Los Bomberos de la Generalitat de Catalunya se han desplazado hasta el lugar para contener las llamas.

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El incidente se ha producido a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en sentido sur, Tarragona. En estos momentos ya hay dos carriles reabiertos. (Trànsit/X)

Poco antes de las 07.30 horas de este jueves, ha sido cortada totalmente al tráfico la AP-7 por el incendio del camión, provocando retenciones desde Mollet del Vallès. La cola de vehículos ha llegado a 13 kilómetros.

La B-3O desde Barberà, así como la C-58 entre Barcelona y Ripollet también se han visto afectadas por este suceso. Por este motivo, desde el Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Cataluña han recomendados como alternativas la C-58 y la B-40.

Columna de humo del incendio de un camión en la AP-7 este jueves. (Trànsit/X)

Reabiertos dos carriles de la AP-7

Tras permanecer durante un tiempo cortada totalmente la AP-7, se ha reabierto un carril a la circulación. Una hora y media más tarde, tras el avance de las tareas de extinción en la zona, se pudo abrir un segundo carril.

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*Noticia en ampliación