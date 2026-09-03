El jugador del Real Madrid Raúl Asencio queda absuelto en el caso del vídeo sexual tras el perdón de las víctimas

Imagen de la comparecencia por videoconferencia de Raúl Asencio en el juicio. (EFE/Ángel Medina G.)

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Los exjugadores de la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, han aceptado este jueves una condena de un año de prisión por pornografía infantil por un vídeo sexual grabado en Gran Canaria en 2023. En cambio, Raúl Asencio ha quedado absuelto.

El acuerdo, ya firme, se ha alcanzado entre las defensas y las acusaciones después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes —una de ellas tenía 16 años en ese momento— declararan durante el juicio que perdonaban a los cuatro futbolistas, según informa la agencia EFE.

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Ese perdón ha dejado sin efecto la acusación contra Asencio por revelación de secretos, vinculada a la difusión del video a un tercero. También ha permitido que la Fiscalía aplicara una atenuante a los otros tres acusados por el delito de pornografía infantil.

El futbolista Andrés García durante el juicio. (EFE/Ángel Medina G.)

Antes del pacto, el Ministerio Fiscal solicitaba penas de cuatro años y siete meses de prisión para Ruiz, Rodríguez y García, y de dos años y medio para Asencio.

Condenado por conducir alcoholizado

Esta misma semana, Asencio ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido el pasado mes de agosto conduciendo su vehículo, un Porsche, con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. La prueba de aire espirado arrojó un resultado de 0,90 mg/l, frente al límite legal de 0,25 mg/l.

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El control se produjo el 16 de agosto en una zona de ocio del sur de Gran Canaria, dentro de un dispositivo rutinario de vigilancia. El jugador fue juzgado en un procedimiento rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana, que concluyó con una multa de 14.400 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.