Los destinos preferidos de Jesús Cintora: así ha sido el verano del presentador con vacaciones en Oporto y el eclipse desde el Camino de Santiago

Las vacaciones de Jesús Cintora por el norte y Portugal. (Instagram)

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Jesús Cintora ha recorrido este verano varios destinos de Galicia y el norte de Portugal, con paradas en Vigo, Santiago de Compostela, Caminha y Oporto. El periodista ha compartido imágenes de sus vacaciones en Instagram, lejos de los platós y con un itinerario centrado en la costa, los paseos urbanos y los paisajes junto al mar y los ríos.

El viaje ha reunido planes al aire libre, ejercicio, visitas a localidades históricas y momentos junto al agua. En las fotografías publicadas, Cintora aparece ante la ría de Vigo, en espacios verdes de la ciudad, en una plaza portuguesa y a orillas del Duero durante la noche.

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Uno de los episodios de ese recorrido tuvo lugar en el Monte do Gozo, a las puertas de Santiago de Compostela. Desde allí contempló el eclipse solar, en un punto asociado a los últimos kilómetros del Camino de Santiago y a la primera vista de las torres de la catedral para quienes llegan como peregrinos.

Una ruta desde Vigo hasta Oporto

Vigo fue una de las paradas principales del verano de Jesús Cintora. En una de las imágenes aparece en un punto elevado, con la ría a su espalda al atardecer, el puerto en primer plano y las montañas al fondo.

La ría de Vigo (Turismo de Galicia)

La escena reúne algunos de los elementos que han marcado su viaje: la cercanía del mar, los núcleos urbanos junto a la costa y los cambios de luz al final del día. Los tejados de la ciudad, las embarcaciones y el relieve que rodea la ría forman parte de la panorámica compartida por el periodista.

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Cintora también aprovechó su estancia en Vigo para hacer ejercicio. Otra fotografía lo muestra en una zona verde, bajo un cielo despejado, en una de las actividades que ha incorporado a sus días de descanso.

La ruta cruzó después la frontera hacia Portugal. Una de las escalas fue Caminha, localidad ubicada junto a la desembocadura del río Miño y próxima a Galicia. Allí posó sentado en una plaza de piedra, rodeado de fachadas blancas y con una torre almenada al fondo.

El viaje continuó hasta Oporto, donde Jesús Cintora compartió una postal nocturna junto al río Duero. La parada portuguesa cerró un itinerario formado por ciudades con acceso al mar o a grandes ríos. Vigo, Caminha y Oporto aparecen en las imágenes como destinos elegidos para recorrer sin prisas, entre miradores, plazas, riberas y paseos al aire libre.

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El eclipse en el Camino de Santiago

El momento más singular del viaje tuvo lugar en Monte do Gozo, cerca de Santiago de Compostela. Jesús Cintora publicó una fotografía sentado al aire libre, mientras observaba el eclipse solar bajo una luz azulada.

El lugar tiene una relación directa con el Camino de Santiago. Desde este punto elevado, quienes recorren la ruta pueden divisar por primera vez las torres de la catedral antes de afrontar los últimos kilómetros hasta la ciudad compostelana.

La observación del fenómeno astronómico añadió una parada distinta al resto del trayecto. Frente a las imágenes de puertos, plazas y riberas, la fotografía desde el Monte do Gozo muestra a Cintora con la mirada dirigida hacia el cielo.

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Santiago de Compostela quedó así incluida en una ruta que conectó Galicia con el norte de Portugal. El periodista combinó el paso por la ciudad y el entorno del Camino con las visitas a Vigo, Caminha y Oporto.

Las vacaciones de Cintora han transcurrido entre la ría viguesa, los espacios verdes de la ciudad, la plaza portuguesa de Caminha, el Monte do Gozo y la ribera del Duero. El eclipse solar observado desde las cercanías de Santiago fue uno de los momentos compartidos durante ese recorrido.