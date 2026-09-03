Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 4 de septiembre: Gabriel se plantea la nulidad matrimonial y Soraya contacta con Pablo

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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‘Sueños de libertad’ llega al final de una semana marcada por las dudas, las revelaciones familiares y varios conflictos sentimentales que amenazan con alterar para siempre las relaciones entre sus protagonistas. La serie de Antena 3 mantiene abiertas varias incógnitas, especialmente alrededor de Pablo, cuyo estado de salud continúa siendo motivo de preocupación, mientras Bianca sigue moviendo sus piezas y el matrimonio de Begoña y Gabriel se encuentra cada vez más cerca del abismo.

Los primeros capítulos de la semana estuvieron condicionados por la enfermedad de Pablo. Tras valorar su situación y hablar con Damián, el asesor financiero decidió finalmente pasar por quirófano para tratar el tumor que le habían detectado. Antes de la intervención quiso dejar sus asuntos en orden y pidió a Nieves que comprobara que su testamento estaba preparado. También intentó contactar con Soraya, aunque inicialmente no consiguió localizarla.

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La operación estuvo precedida por momentos especialmente emotivos. Pablo se despidió de sus hijos y de Nieves y compartió sus últimos instantes antes de entrar en el quirófano con Miguel. Finalmente, la intervención terminó aparentemente con éxito, pero la incertidumbre no desapareció: todavía quedaba por determinar si el tumor era benigno o maligno.

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 24 al 28 de agosto (Atresmedia)

Mientras tanto, la vida en la colonia continuó llena de enfrentamientos. Gabriel descubrió la estrategia de Marta con los perfumes Brossard y reaccionó con dureza, llegando incluso a amenazar a Claudia por respaldar a su jefa. La guerra comercial entre ambos se intensificó y Marta preparó su propia ofensiva publicitaria con la ayuda de Fina.

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La colaboración entre ambas tuvo consecuencias inesperadas. Después de semanas de distanciamiento y de las dudas que Bianca había sembrado en Fina, Marta y la fotógrafa consiguieron acercarse de nuevo hasta terminar besándose. Un momento que, lejos de poner fin a los problemas, podría convertirse en el detonante de nuevas maniobras de Bianca, que continúa preparando su particular venganza.

Otra de las grandes tramas de la semana ha girado alrededor de Begoña, Andrés y Gabriel. Beatriz consiguió fotografiar a Begoña junto a Andrés y entregó las imágenes a Gabriel con la intención de provocar una crisis definitiva en su matrimonio. Cuando el empresario pidió explicaciones, Begoña terminó reconociendo que todavía siente algo muy fuerte por él.

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En el ámbito familiar también se produjo una revelación de enorme importancia: Roque descubrió que Eduardo es su padre biológico y decidió contarle la verdad a Damián. Además, Tasio regresó a la casa de los De la Reina por petición de su padre, aunque su vuelta complicará sus planes con Paula.

Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 641 del viernes 4 de septiembre

El capítulo 641 pondrá de nuevo el foco en Pablo. El asesor financiero y Nieves permanecerán pendientes de conocer los resultados de la biopsia, una información que podría cambiar por completo el escenario y despejar, por fin, las dudas sobre la enfermedad que padece.

En este momento de incertidumbre se producirá además un esperado acercamiento: Soraya finalmente contactará con Pablo. Después de varios intentos fallidos por recuperar la comunicación, los hermanos tendrán la oportunidad de retomar el vínculo. Miguel y Mabel tratarán de aprovechar las circunstancias para favorecer una reconciliación entre ambos.

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También continuará desarrollándose la relación entre Roque y Eduardo. Después de conocer el secreto que les une, padre e hijo tendrán ocasión de compartir recuerdos de los años que permanecieron separados. Por su parte, Salva seguirá cerca de Mabel pese a que su relación sentimental haya terminado, demostrando que la ruptura no ha conseguido borrar el vínculo entre ellos.

Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

En el frente profesional, Fina tendrá que enfrentarse a un nuevo obstáculo. Francesco, el marchante relacionado con Bianca, pondrá en duda su trabajo, obligándola a buscar una nueva oportunidad para demostrar su capacidad como fotógrafa. La situación podría convertirse en otra pieza del juego que Bianca lleva tiempo construyendo a su alrededor.

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La tensión familiar tampoco dará tregua. Julia presenciará una nueva discusión entre sus padres y decidirá posicionarse del lado de Begoña. Su reacción volverá a poner de manifiesto las consecuencias que los problemas entre la pareja están teniendo dentro de la familia.

Pero el gran dilema del episodio estará relacionado con Gabriel y su matrimonio. Después de todo lo ocurrido y tras conocer los sentimientos que Begoña todavía conserva, Beatriz le planteará una salida definitiva: solicitar la nulidad matrimonial.

La propuesta obligará a Gabriel a tomar una decisión que puede marcar un antes y un después. Mientras Beatriz espera que el empresario dé un paso hacia ella, el futuro de su matrimonio con Begoña pende de un hilo. Todo dependerá ahora de si Gabriel está dispuesto a cerrar definitivamente esa etapa o si, pese a la crisis, todavía existe alguna posibilidad de recuperar su relación.

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Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).