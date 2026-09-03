España

La crisis que desborda la sanidad en Extremadura: dimisiones, ceses y guardias extra para residentes en el Hospital de Cáceres

El Colegio Oficial de Médicos de Extremadura ha pedido tomar medidas ante la falta de personal

Fachada del Hospital Universitario de Cáceres, en Cáceres, Extremadura (España).
(Foto de ARCHIVO) Fachada del Hospital Universitario de Cáceres, en Cáceres, Extremadura (España). (Carlos Criado / Europa Press)
Guardar

Las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres llevan tiempo al límite. En solo dos años, las atenciones han aumentado casi un 10%, hasta superar las 80.000 asistencias en 2025. La subida de la demanda sanitaria no se ha visto acompañada por un refuerzo de plantilla, o al menos no por el suficiente: los profesionales del centro se encuentran desbordados mientras la presión mantiene la tendencia ascendente, hasta el punto de que la coordinadora del servicio ha decidido dimitir.

La coordinadora abandonará definitivamente su puesto el próximo 30 de septiembre, pero no será la única. Junto con ella, se marchará el coordinador de los médicos residentes, conocidos como MIR. Al mismo tiempo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cesado a tres de los gerentes de la región “con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión y afrontar los retos actuales”.

PUBLICIDAD

La crisis sanitaria podría tener ahora consecuencias políticas. El líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, pedirá a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca ante la Asamblea para dar explicaciones sobre la situación en los hospitales de la región.

La presión asistencial alcanza también a los MIR

Un médico joven, visiblemente cansado, se sienta en el suelo de un hospital.
Un médico joven, visiblemente cansado, se sienta en el suelo de un hospital. (Canva)

Los facultativos llevaban meses advirtiendo sobre la situación límite del servicio. Aunque las urgencias cuentan con 38 facultativos, seis más que en 2023, muchos de ellos se encuentran de baja, han cogido reducciones de jornada, exenciones o simplemente han dejado su plaza vacante.

El propio Colegio Oficial de Médicos de Extremadura ha mostrado su apoyo a los facultativos del centro. En un comunicado, el organismo afirma que la dimisión de la coordinadora de urgencias “añade un elemento de preocupación a una situación sobre la que los propios facultativos ya venían alertando”. Los profesionales “han afrontado jornadas prolongadas, una elevada carga asistencial y escasos periodos de descanso”, alertan, una situación que “puede afectar a su salud y aumentar el riesgo de errores”.

PUBLICIDAD

La escasez de facultativos ha supuesto no solo una presión extra para los compañeros, sino que también ha puesto en jaque la formación de los futuros especialistas, utilizados frecuentemente como personal de refuerzo más que como médicos en preparación. La Asociación Mir España (AME) ha denunciado un reiterado incumplimiento de la normativa de guardias de residentes, a quienes se llegó a exigir realizar guardias adicionales en el servicio de urgencias generales.

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

En un documento firmado por la gerencia del centro y al que ha tenido acceso Infobae, se exigía a los residentes realizar “guardias extra de carácter voluntario”, que se añadirían de igual manera al resto de MIR “para completar la planilla”, a razón de una guardia extra cada dos o tres meses. El mismo documento reconoce un “creciente número de incidencias en torno a las guardias en Urgencias”. Posteriormente, la gerencia dejaría estas jornadas adicionales como voluntarias.

El Colegio de Médicos también lanzó una advertencia respecto a la formación de los MIR, pidiendo al SES “respetar el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión decreciente establecido en la Formación Sanitaria Especializada”.

“Los residentes no pueden considerarse, por tanto, un recurso asistencial homogéneo e intercambiable. Cualquier reorganización del servicio debe ser compatible con sus programas formativos, su nivel de responsabilidad y la supervisión que les corresponde”, agregaban en un comunicado. El colegio valora las medidas tomadas por el SES, que ha incorporado seis médicos como refuerzo al hospital, pero “la respuesta a la situación actual no debe limitarse únicamente a actuaciones coyunturales”, insiste.

Temas Relacionados

MédicosMédicos MIRTrabajadores SanitariosSanidad EspañaHospitales EspañaExtremaduraEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un trabajador es despedido por actuar como DJ cuando estaba de baja por un dedo roto: es improcedente porque no perjudicó su recuperación

La empresa debe elegir entre reincorporar de inmediato al empleado o pagarle una indemnización de 85.000 euros

Un trabajador es despedido por actuar como DJ cuando estaba de baja por un dedo roto: es improcedente porque no perjudicó su recuperación

Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

El tramo de 100.000 a 200.000 euros concentra el 37,2% de las búsquedas, mientras Baleares, Madrid y el País Vasco destacan por la demanda de inmuebles de lujo

Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

Los destinos preferidos de Jesús Cintora: así ha sido el verano del presentador con vacaciones en Oporto y el eclipse desde el Camino de Santiago

El periodista ha compartido en redes sociales sus lugares de desconexión durante los meses más calurosos

Los destinos preferidos de Jesús Cintora: así ha sido el verano del presentador con vacaciones en Oporto y el eclipse desde el Camino de Santiago

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

ECONOMÍA

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

DEPORTES

Una leyenda del FC Barcelona y ex del Real Madrid sale en defensa de Infantino: “Ha cambiado el fútbol”

Una leyenda del FC Barcelona y ex del Real Madrid sale en defensa de Infantino: “Ha cambiado el fútbol”

Fernando Alonso deja en el aire su futuro, pero exige mejoras: “No quiero que esperemos cinco años”

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico