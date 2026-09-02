España

Vuelven los avisos por altas temperaturas: la Aemet espera esta semana un episodio de calor “anómalo” para principios de septiembre

Los termómetros podrán alcanzar en los próximos días valores de 40-42 grados en algunas zonas del país

Varios turistas visitan Córdoba este domingo. (EFE/Salas)
Varios turistas visitan Córdoba este domingo. (EFE/Salas)
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Con el comienzo de septiembre, ya hemos entrado en el otoño meteorológico. Sin embargo, el calor se niega a remitir. La llegada de una masa de aire cálido y seco, junto con los cielos poco nubosos, van a provocar a partir de este miércoles un episodio de temperaturas muy altas para la época del año.

Ante esto, ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), emitió una nota informativa por este fenómeno, pues, aunque no se cumplen los criterios para un aviso especial por ola de calor, sí nos enfrentaremos a valores muy elevados para ser septiembre.

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Se prevé que los termómetros superen los 34 grados en amplias zonas de la Península, así como los 35 en Mallorca. Además, se alcanzarán los 40-42 grados en valles de la mitad sur peninsular. Esto ya lo observaremos este miércoles, cuando se sobrepasen los 38 grados en muchos puntos del centro del valle del Guadalquivir.

Un viandante se protege del sol este sábado en Sevilla. (EFE/David Arjona)
Un viandante se protege del sol este sábado en Sevilla. (EFE/David Arjona)

De hecho, ante esta situación y como en días anteriores, se esperan noches tropicales (aquellas en las que no se baja de 20 grados) en algunos puntos de España, por lo que el calor no dará ni siquiera un respiro cuando se esconda el sol: los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y algunas zonas de Jaén.

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Avisos naranjas y amarillos por calor

La Aemet prevé que los termómetros marcarán valores plenamente veraniegos en algunas capitales de provincia. Es el caso de las de Extremadura, con máximas de 37 grados en Cáceres y 38 en Badajoz. También en Castilla-La Mancha, pues en Ciudad Real y en Toledo se esperan 38 grados. Las provincias de Andalucía serán las más afectadas, ya que, además de los 38 grados de Jaén y Granada, el mercurio en Córdoba y Sevilla podría alcanzar los 40.

Ante esta situación, tras varias jornadas marcadas por la ausencia de avisos meteorológicos por calor en el mapa español, vuelven estas alertas. En nivel naranja se encuentran este sábado Córdoba, Jaén y Sevilla; mientras que en nivel amarillo están Cádiz, Granada, Huelva, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres y Madrid.

Varias personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)
Varias personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)

Probables tormentas muy fuertes este miércoles

Además del calor, los otros protagonistas de este miércoles serán las precipitaciones, pues se esperan probables tormentas muy fuertes, sin descartar que vayan acompañadas de precipitaciones y rachas de viento muy fuertes, quizá granizo, en el sistema Ibérico, en el este de Castilla-La Mancha y en las sierras del sureste. Así, aunque se mantendrá la situación de estabilidad dominada por altas presiones en buena parte de España, en algunas zonas será necesario sacar el paraguas.

A estas regiones se suman cielos con nubes bajas y alguna llovizna aislada, como el Estrecho, el litoral de Alborán, Ceuta y Melilla. La Aemet, por tanto, ha activado alertas por tormentas y/o lluvias en Granada, Jaén, Teruel, Albacete, Murcia y Castellón.

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El calor se mantendrá en los próximos días

Esta situación de temperaturas máximas muy por encima de lo normal en estas fechas se mantendrá el jueves, ya que los valores subirán en la Península y en las islas Baleares. Este aumento es probable que sea notable, con más de 6 grados de diferencia con respecto al día anterior, en el Cantábrico. Además, se mantendrán elevada en la mitad sur.

Con esta situación, tanto el jueves como los dos días siguientes, tendremos en España un “episodio de calor anómalo para este principio de septiembre”.

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