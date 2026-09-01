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Noches tropicales y más de 35 grados en el inicio de septiembre: la Aemet prevé temperaturas altas y tiempo estable

Pese a que hoy comienza el otoño meteorológico, el organismo público espera que este día tenga “un patrón propio del verano”

Varias personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)
Varias personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)
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Con el inicio de septiembre, llega el otoño meteorológico, que se cuenta desde el 1 de septiembre al 31 de noviembre. Este primer día tendrá, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “un patrón propio del verano” debido a la aproximación de una dorsal cálida por el atlántico en altura. Predominarán, por tanto, las altas temperaturas y el tiempo estable, aunque con una bajada térmica en el centro y el sur peninsular.

Los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas predominarán en buena parte de la Península y las islas Baleares, aunque estos estarán nubosos o cubiertos en Galicia y el Cantábrico, donde podrá producirse alguna precipitación débil. Por la mañana encontraremos la misma situación en Alborán y bastantes puntos de Levante y sur de Cataluña, con alguna posible lluvia débil en el bajo Ebro.

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“La aparición de nubosidad alta y media subtropical, puede dar lugar a tormentas secas o con poca precipitación en puntos del sureste; en estas zonas tenderán a abrirse claros durante la tarde”, ha explicado la Aemet, que no descarta que se produzcan chubascos o tormentas en la Ibérica sur o en los Pirineos.

Varios turistas visitan Córdoba este domingo. (EFE/Salas)
Varios turistas visitan Córdoba este domingo. (EFE/Salas)

Con respecto a los termómetros, las máximas subirán en el norte peninsular, pero tenderán a bajar en el sur y el este. Así, pueden superarse los 35 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y en el sur de Gran Canaria. Las mínimas también van a subir ligeramente en algunos puntos del país, aunque en otros se mantendrán sin cambios.

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En esta primera jornada de septiembre se esperan todavía noches tropicales (aquellas en las que no se baja de los 20 grados) en los litorales mediterráneos y zonas de Jaén del valle del Guadalquivir. Además, en los archipiélagos subirán las temperaturas.

Con todo ello, el riesgo de incendios será bajo a moderado en buena parte de la mitad oeste, pero muy alto o extremo en amplias zonas del centro, este y sur peninsular, Baleares e islas canarias más montañosas. Con la previsión de que suban las temperaturas de forma notable en los días siguientes, se prevé que este peligro aumente a muy alto o extremo en amplias zonas, especialmente a partir del jueves 3 de septiembre.

Una jornada más, el mapa de los avisos meteorológicos amanece sin casi alertas. En esta ocasión se desplazan a Canarias, donde se ha activado el nivel amarillo a partir de las 21.00 horas en las islas de Gran Canaria y Tenerife por fenómenos costeros. Así, habrá iento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) que afectará principalmente al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de Gran Canaria.

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Seguirán subiendo los termómetros esta semana

El miércoles habrá un ambiente propicio para un nuevo repunte de las temperaturas, debido a que se prevé que se instale sobre la Península una dorsal cálida con una pequeña bolsa de aire frío entre Madeira y el Cabo de San Vicente. Este día, por tanto, van a aumentar las máximas tanto en la Península como en Baleares, aunque esta subida será menos acusada en los litorales.

El mercurio marcará más de 35 grados en amplias zonas de Extremadura y Andalucía occidental, así como en la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y la isla de Mallorca. También van a subir ligeramente las mínimas, por lo que se esperan noches tropicales en los litorales mediterráneos y el valle del Guadalquivir.

Además, se mantendrá la situación de estabilidad dominada por las altas presiones, aunque se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja y alguna llovizna en el Estrecho, el litoral de Alborán, Ceuta y Melilla.

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