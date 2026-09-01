Noches tropicales y más de 35 grados en el inicio de septiembre: la Aemet prevé temperaturas altas y tiempo estable

Varias personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)

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Con el inicio de septiembre, llega el otoño meteorológico, que se cuenta desde el 1 de septiembre al 31 de noviembre. Este primer día tendrá, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “un patrón propio del verano” debido a la aproximación de una dorsal cálida por el atlántico en altura. Predominarán, por tanto, las altas temperaturas y el tiempo estable, aunque con una bajada térmica en el centro y el sur peninsular.

Los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas predominarán en buena parte de la Península y las islas Baleares, aunque estos estarán nubosos o cubiertos en Galicia y el Cantábrico, donde podrá producirse alguna precipitación débil. Por la mañana encontraremos la misma situación en Alborán y bastantes puntos de Levante y sur de Cataluña, con alguna posible lluvia débil en el bajo Ebro.

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“La aparición de nubosidad alta y media subtropical, puede dar lugar a tormentas secas o con poca precipitación en puntos del sureste; en estas zonas tenderán a abrirse claros durante la tarde”, ha explicado la Aemet, que no descarta que se produzcan chubascos o tormentas en la Ibérica sur o en los Pirineos.

Varios turistas visitan Córdoba este domingo. (EFE/Salas)

Con respecto a los termómetros, las máximas subirán en el norte peninsular, pero tenderán a bajar en el sur y el este. Así, pueden superarse los 35 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y en el sur de Gran Canaria. Las mínimas también van a subir ligeramente en algunos puntos del país, aunque en otros se mantendrán sin cambios.

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En esta primera jornada de septiembre se esperan todavía noches tropicales (aquellas en las que no se baja de los 20 grados) en los litorales mediterráneos y zonas de Jaén del valle del Guadalquivir. Además, en los archipiélagos subirán las temperaturas.

Con todo ello, el riesgo de incendios será bajo a moderado en buena parte de la mitad oeste, pero muy alto o extremo en amplias zonas del centro, este y sur peninsular, Baleares e islas canarias más montañosas. Con la previsión de que suban las temperaturas de forma notable en los días siguientes, se prevé que este peligro aumente a muy alto o extremo en amplias zonas, especialmente a partir del jueves 3 de septiembre.

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Una jornada más, el mapa de los avisos meteorológicos amanece sin casi alertas. En esta ocasión se desplazan a Canarias, donde se ha activado el nivel amarillo a partir de las 21.00 horas en las islas de Gran Canaria y Tenerife por fenómenos costeros. Así, habrá iento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) que afectará principalmente al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de Gran Canaria.

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Seguirán subiendo los termómetros esta semana

El miércoles habrá un ambiente propicio para un nuevo repunte de las temperaturas, debido a que se prevé que se instale sobre la Península una dorsal cálida con una pequeña bolsa de aire frío entre Madeira y el Cabo de San Vicente. Este día, por tanto, van a aumentar las máximas tanto en la Península como en Baleares, aunque esta subida será menos acusada en los litorales.

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El mercurio marcará más de 35 grados en amplias zonas de Extremadura y Andalucía occidental, así como en la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y la isla de Mallorca. También van a subir ligeramente las mínimas, por lo que se esperan noches tropicales en los litorales mediterráneos y el valle del Guadalquivir.

Además, se mantendrá la situación de estabilidad dominada por las altas presiones, aunque se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja y alguna llovizna en el Estrecho, el litoral de Alborán, Ceuta y Melilla.