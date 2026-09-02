España

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

El gasto escolar, el alquiler para estudiantes y el precio de la electricidad se combinan este año para apretar el presupuesto familiar, en un contexto de inflación en niveles no vistos desde 2023

Una mujer calcula facturas sobre una mesa donde hay libros de texto, un uniforme, una mochila y un niño que dibuja.
Una mujer revisa facturas y tickets con una calculadora mientras su hijo dibuja junto a libros de texto y material escolar sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los hogares españoles afrontan este mes el reto de llegar a fin de mes manteniendo el equilibrio en el presupuesto familiar pese a los gastos extra que conlleva el fin del verano, con una combinación especialmente peligrosa este septiembre: partidas como los carburantes, la luz, el gasto escolar y el alquiler se encarecen a la vez. El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa la inflación de agosto en el 4,3% interanual, siete décimas por encima de julio y el nivel más alto desde febrero de 2023.

El INE atribuye el repunte principalmente al alza de los combustibles y, en menor medida, a los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios bajaron menos en agosto que en el mismo mes de 2025. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, bajó una décima hasta el 2,9%, 1,4 puntos por debajo del índice general. La diferencia indica un shock externo, vinculado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a la guerra en Irán, y no a una presión generalizada de precios internos.

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El diésel gana rebaja fiscal y la gasolina la pierde desde el 1 de septiembre

Para los consumidores, septiembre trae una noticia distinta según el tipo de coche que se conduzca. Desde este martes, los conductores de diésel notarán un pequeño alivio: el descuento fiscal por litro se duplica, de 10 a 20 céntimos. Quienes reposten gasolina, en cambio, verán cómo esa rebaja se reduce a la mitad, de 10 a cinco céntimos. El cambio responde a un mecanismo del decreto de respuesta a la crisis en Oriente Medio, que aumenta el descuento cuando el precio de un combustible sube demasiado respecto al año anterior, algo que le ocurrió al gasóleo en julio, pero no a la gasolina.

A cierre de agosto, el litro de gasolina 95 se situaba en 1,743 euros y el gasóleo A en 1,871 euros, según Europa Press. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta unos 94,76 euros, casi 13,5 euros más que hace un año; el diésel asciende a 102,35 euros, unos 25 euros más. Según la agencia EFE, con datos del Geoportal Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, la gasolina acumula una subida del 7% interanual desde el inicio de la guerra en Irán y el diésel, del 21%.

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La vuelta al cole cuesta hasta 2.484 euros por hijo según la OCU

Más allá de la escalada general de precios, las familias con hijos se enfrentan este mes a un coste cada vez más alto en matrículas y material escolar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima un coste medio de 2.484 euros por hijo para el curso 2026-2027, ponderado según la distribución real del alumnado: 67% en centros públicos, 24% en concertados y 9% en privados. Precisamente, la cifra varía mucho según el tipo de centro: 1.294 euros anuales en uno público, 3.450 euros en uno concertado y 8.761 euros en uno privado, una diferencia de hasta 7.467 euros entre pública y privada.

Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), mostrando el dato adelantado mensual de los últimos diez años en un gráfico de barras.
Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press)

El desembolso inicial también sube: según el comparador de precios Idealo, la cesta escolar básica cuesta 505,16 euros por alumno, un 1% más que en el curso 2025 y un 19% más que en 2022, lo que equivale a unos 80 euros adicionales por estudiante en cuatro años. Las mochilas fueron el artículo que más se encareció, un 11,25%, seguidas de la papelería, con un incremento del 5,26% hasta los 50,80 euros de media.

Vivir de alquiler para estudiar fuera de casa cuesta 425 euros al mes de media

Incluso después de la etapa escolar, los estudios siguen generando gastos adicionales para familias con hijos mayores de edad que aún no se han independizado económicamente. Para quienes se trasladan de ciudad con la entrada del curso, alquilar una habitación añade otra partida al presupuesto de septiembre. El precio medio por habitación en España se sitúa en 425 euros mensuales, un 1% más que hace doce meses, según un informe de Idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026, que atribuye esa contención de precios a un aumento del 12% en la oferta de habitaciones disponibles.

Barcelona sigue siendo la ciudad más cara del país, con una media de 600 euros al mes, seguida de Palma y Madrid, ambas con 550 euros, y San Sebastián, con 500 euros. Bilbao y Málaga se sitúan en 450 euros. En el extremo opuesto, Jaén y Badajoz encabezan la lista de ciudades más económicas, con 250 euros de media, seguidas de Cáceres (260 euros) y Ciudad Real (270 euros).

Infografía con el dato del 4,3 %, un mapa de España e ilustraciones de una familia, una gasolinera, una bombilla y material escolar.
Una infografía de Infobae resume la subida de la inflación al 4,3 % en España y el encarecimiento de los combustibles, la electricidad, el material escolar y el alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multiplicado por los nueve o diez meses que dura el curso universitario, el coste total del alojamiento va de unos 2.500 euros en Badajoz a unos 5.500 euros en Madrid, sin contar suministros, fianza ni el mes de adelanto que suelen exigir los propietarios.

La factura de la luz sube casi un 20%

Según los cálculos de la organización de consumidores Facua, el recibo medio de la luz en agosto, bajo la tarifa regulada (PVPC), se situó en 96,65 euros, frente a los 80,71 euros del mismo mes de 2025, un incremento interanual del 19,8%. Es la factura más cara desde octubre de 2022, cuando se pagaron 103,34 euros. El precio del kilovatio hora subió en todos los tramos horarios respecto a agosto del año pasado: un 39,8% en horario valle, un 17,9% en llano y un 10,4% en punta.

El alza de la factura doméstica sigue a la escalada del precio en el mercado mayorista. El “pool” eléctrico promedió en agosto más de 118 euros por megavatio-hora, el registro más alto desde febrero de 2023, y se mantuvo por encima de los 100 euros diarios todos los días salvo cuatro. El precio del gas natural también contribuyó al alza: la cotización en el mercado español Mibgas superó los 66 euros por megavatio-hora en agosto, presionada por la incertidumbre sobre las rutas de suministro en Oriente Medio y el nivel de reservas europeas antes del invierno.

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