España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este miércoles 2 deseptiembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 2 septiembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 03 10 13 14 16 17 22 28 33 37 43 45 48 51 52 57 70 71 75 76.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La asociación memorialista La Barranca de La Rioja carga contra Vox tras acusarla de “fomentar el odio y la división”: “Es un insulto a las víctimas del franquismo”

La formación ultra ha pedido al Gobierno regional que deje de conceder subvenciones esta organización dedicada a la preservación de la memoria histórica

La asociación memorialista La Barranca de La Rioja carga contra Vox tras acusarla de “fomentar el odio y la división”: “Es un insulto a las víctimas del franquismo”

Curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha: todas las fechas clave de la vuelta al cole

Los estudiantes castellanomanchegos regresan a las aulas este mes de septiembre

Curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha: todas las fechas clave de la vuelta al cole

Tensión en pleno vuelo al llegar al aeropuerto de Garons: el piloto del avión Ryanair se vio obligado a abortar el aterrizaje

Un pasajero relató el incidente de un vuelo esta semana, un momento de tensión en el que el Boeing ascendió repentinamente a metros del suelo

Tensión en pleno vuelo al llegar al aeropuerto de Garons: el piloto del avión Ryanair se vio obligado a abortar el aterrizaje

Un matrimonio italiano mata a su hija con parálisis cerebral y se quita la vida después: intentaron tratarla varias veces en México con una terapia experimental

Los padres de la pequeña Bianca invirtieron cientos de miles de euros en un tratamiento experimental que no funcionó

Un matrimonio italiano mata a su hija con parálisis cerebral y se quita la vida después: intentaron tratarla varias veces en México con una terapia experimental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El Gobierno avisa de que habrá menores en Ceuta a quienes se les concederá asilo y que no podrán ser reagrupados con sus familias

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

ECONOMÍA

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes