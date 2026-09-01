Vuelta al cole 2026-2027 en Cataluña: inicio de curso, calendario de vacaciones y fechas importantes

Un grupo de niños sentados en clase durante el primer día de la vuelta al cole. (Marta Fernández / Europa Press)

Guardar

Agosto ha terminado y la vuelta a las aulas es inminente, aunque hay quien aprovecha todavía los últimos coletazos del verano. La semana que viene miles de niños y niñas ya habrán regresado al colegio, a la rutina y a los deberes. Con ello, las familias prepararán ropa, comida y acompañarán repasando los problemas de matemáticas. Cataluña abrirá las puertas de los colegios el 8 de septiembre para Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y la Formación Profesional Básica.

También son días de repasos de cuentas y de una lista que parece interminable de cuadernos, libros, reglas, lápices, ropa, etc. Una lista que este año costará de media más de 400 euros.

PUBLICIDAD

Cuándo vuelven los catalanes a las aulas

A diferencia de otras comunidades autónomas, donde el inicio de clases se escalona según la edad de los alumnos, Cataluña reúne a todo el alumnado el mismo día, criterio fijado por el sexto día laborable de septiembre, según establece el Departament d’Educació i Formació Professional en la Ordre EDF/66/2026, de 22 de abril, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

(Foto de ARCHIVO) El gasto medio de este curso 26-27 será de más de 400 euros por niño. Jesús Hellín / Europa Press 27/8/2025

La Formación Profesional de grado medio y superior cuenta con un margen adicional: los centros deberán haber iniciado las clases como máximo el 14 de septiembre. Ese mismo límite rige para los ciclos de Artes Plásticas y Diseño, las enseñanzas artísticas y las deportivas. Los estudios de personas adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas disponen de más margen donde podrán comenzar hasta el 21 de septiembre.

PUBLICIDAD

El calendario fija el 21 de junio de 2027 como último día de clase para Infantil, Primaria, ESO y los institutos escuela. Los alumnos de 1º de Bachillerato terminan antes, el 17 de junio, mientras que las llars d’infants de titularidad pública, que atienden a niños de 0 a 3 años, permanecen abiertas hasta el 30 de junio.

Vacaciones y festivos del curso 2026-2027 en Cataluña

Las vacaciones de Navidad se extienden del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos, por lo que la vuelta a las aulas se produce el viernes 8 de enero. Las de Semana Santa van del 20 al 29 de marzo de 2027; como el periodo arranca en sábado, el último día real de clase es el viernes 19 de marzo, y el regreso se produce el martes 30, ya que el lunes 29 todavía es festivo.

PUBLICIDAD

La primera semana de curso será especialmente corta para buena parte del alumnado. Solo tres días después de la vuelta a las aulas, el viernes 11 de septiembre, se celebra la Diada Nacional de Cataluña, festivo en toda la comunidad. A esta fecha se suman otros dos festivos que caen en día lectivo. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que al coincidir con lunes genera un puente de tres días, y el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción.

Otros festivos tradicionales del calendario, como Sant Esteve o el Lunes de Pascua, no suponen días libres adicionales este curso. El primero cae en sábado dentro del periodo navideño, y el segundo coincide con el último día de las vacaciones de Semana Santa.

PUBLICIDAD

A estas fechas comunes se suman los días que dependen de cada centro y municipio. La normativa permite a los colegios e institutos establecer cuatro días festivos de libre disposición, repartidos entre los tres trimestres, que no pueden coincidir con el inicio o el final de curso ni con los periodos vacacionales. Cada ayuntamiento dispone además de dos fiestas locales, lo que hace que el calendario definitivo varíe entre municipios de la misma comarca.

Consejos para preparar la vuelta al cole

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Restablecer los horarios de sueño antes del 8 de septiembre facilita la adaptación a la rutina escolar. Adelantar de forma progresiva la hora de acostarse y levantarse durante los días previos reduce el cansancio que suele acumularse en la primera semana de clase.

PUBLICIDAD

Respecto al material escolar, conviene esperar a que cada centro publique la lista definitiva antes de realizar la compra. La mayoría de los colegios e institutos catalanes las difunden a través de sus plataformas digitales en las últimas semanas de agosto, lo que permite planificar el gasto con margen y reutilizar el material del curso anterior que aún esté en buen estado.

Las actividades extraescolares requieren también una organización previa. Los ayuntamientos y las asociaciones de madres y padres abren los plazos de inscripción durante el mes de septiembre, por lo que conviene consultar la oferta con antelación. Limitar el número de actividades semanales fuera del horario lectivo ayuda a que los primeros días de adaptación al curso resulten menos exigentes para los alumnos.

PUBLICIDAD