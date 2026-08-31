España

Pedro Sánchez promete que el rey visitará Ceuta, pero la última vez que Casa Real estuvo allí Marruecos lo vio como una provocación diplomática y un acto “lamentable”

El presidente del Gobierno ha recordado que la última vez que un monarca acudió a ambas ciudades fue en 2007, con Juan Carlos I y Sofía

El rey Felipe VI durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). (Javier Fernández - Europa Press)
El rey Felipe VI durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). (Javier Fernández - Europa Press)
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Pedro Sánchez ha prometido este lunes que el rey irá a Ceuta, tal y como reclamaba la oposición y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, aunque no ha adelantado ni fecha ni detalles. El presidente del Gobierno ha asegurado en su primera entrevista tras el inicio del curso político que Felipe VI irá a Ceuta (y Melilla) porque existen “argumentos y razones suficientes” para ese viaje. También ha dejado caer el dato de que que Casa Real lleva 20 años sin decidirse a visitar a las ciudades autónomas.

Pero esa visita institucional, esa imagen del rey en Ceuta, es una de las cuestiones más peliagudas para las relaciones España-Marruecos. Para Rabat, es probable que se trate de una nueva provocación, y solo hay que atender a los precedentes. Felipe VI no ha pisado Ceuta ni Melilla en sus doce años de reinado: son los dos únicos territorios donde no ha estado y la razón tiene que ver con lo que deslizó Vivas sobre el Gobierno: para “no molestar” a Marruecos. El historial de visitas regias a las dos ciudades es tan escaso que hay que remontarse a 2007 para encontrar la última -Juan Carlos I- y a 1927 para hallar la anterior. Fue Alfonso XIII en plena consolidación del protectorado español en el norte de África. En esas ocho décadas, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y los primeros 32 años del reinado del propio Juan Carlos.

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“Esa visita se hará”, ha afirmado muy tajantemente Sánchez durante la entrevista en Cadena Ser, al mismo tiempo que recordaba que el monarca no ha materialiado una visita desde su llegada al torno en 2014. “Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer”, ha señalado, sin aclarar si Felipe VI le ha manifestado expresamente su voluntad de realizar el viaje.

El presidente ha recordado además que la única visita en democracia a ambas ciudades se produjo en 2007, cuando viajaron Juan Carlos I y Sofía. A partir de ahí, ha subrayado que no volvió a producirse ninguna “con administraciones del Partido Socialista y con administraciones del Partido Popular”. Y es que los precedentes no son muy halagüeños. hace 19 años, cuando fue Juan Carlos I, Mohamed VI tachó ese viaje de “lamentable”. Se abrió una crisis diplomática que se postergó un año entero. Y desde ese día no se ha vuelto a programar otra visita. Mohamed VI emitió un comunicado de condena en el que calificó la visita de “paso contraproducente”, “lamentable” y “acto nostálgico de una era sombría y superada”. El monarca advirtió de que las autoridades españolas debían “asumir su responsabilidad” tras “poner en peligro el porvenir y la evolución de las relaciones entre ambos países”. El primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, comparó la situación de Ceuta y Melilla con la ocupación israelí de los territorios palestinos.

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Esos son los motivos que han provocado que Felipe VI, siempre presente en las últimas tragedias que se han vivido en España, no ha ido aún un mes después de que se produjera la entrada masiva de más de 70.000 personas desde la frontera con Marruecos.

Sin mencionar este precedente, Sánchez ha presentado la ausencia del rey como una anomalía institucional y ha hecho hincapié en las veces que él sí ha ido como líder del Ejecutivo: “He sido el presidente del Gobierno que más en ejercicio ha ido a Ceuta y a Melilla, y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”.

A la pregunta sobre si había trasladado ese planteamiento al monarca, Sánchez ha respondido que forma parte de lo ya hablado con la Casa Real. Ese extremo sí lo había deslizado el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas tras reunirse con el Rey el pasado 6 de agosto. Vivas aseguró que que el monarca deseaba esa visita y que la haría “cuando el Gobierno considere y acepte ese desplazamiento”.

La fecha, sin embargo, aún no está cerrada. “Cuando se den las condiciones para ello”, ha respondido. Ha dejado por tanto la confirmación en el tejado de Casa Real y ha dejado entrever que el problema no reside en una negativa política del Gobierno, sino en la necesidad de preparar la visita con las condiciones adecuadas.

Sánchez carga contra Aznar

Sánchez ha cargado también contra el expresidente José María Aznar, aunque sin citarle por su nombre al referirse a su reciente viaje a la ciudad autónoma. “Yo he sido el presidente del Gobierno, que ha ido en ejercicio, por primera vez en la historia de la democracia, a Ceuta y a Melilla, y por cierto, he ido más que estos que van ahora”, ha afirmado.

El presidente ha ido un paso más allá al valorar el sentido político de esa visita. Para Sánchez, Aznar acudió a Ceuta para “sembrar cizaña” y ha cuestionado además que el expresidente reivindique lo sucedido en 2002 en el islote Perejil como “un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos”, según la entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

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