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Avance semanal de ‘La Promesa’ del 31 de agosto al 4 de septiembre: Carlo se arrodilla ante María Fernández

La petición de matrimonio de Carlo revolucionará La Promesa, mientras Samuel afronta con dolor la boda de María y Pía prepara una confesión que puede cambiarlo todo

La Promesa: Avance semanal del 31 de agosto al 4 de septiembre. (RTVE)
La Promesa: Avance semanal del 31 de agosto al 4 de septiembre. (RTVE)
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La semana llega cargada de cambios a La Promesa. Mientras Ángela y Curro continúan preparando su boda y Máximo intenta recuperar el lugar que cree que le corresponde en la vida de su hija, otra pareja dará un paso decisivo: Carlo se arrodillará ante María Fernández y le pedirá matrimonio. Ella aceptará la propuesta, aunque la noticia traerá consigo sentimientos encontrados, especialmente para Samuel.

Además, Ciro y Lorenzo continuarán adelante con su peligroso plan, Julieta y Samuel descubrirán dónde se esconden Simona y Candela y Pía seguirá guardando un secreto que podría sacudir los cimientos del palacio. Estos son los acontecimientos de los capítulos 895 al 899.

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Lunes 31 de agosto - Capítulo 895

Máximo reconocerá ante Leocadia que fue él quien filtró a la prensa la noticia sobre su paternidad. Su intención era controlar el relato, pero la maniobra acabará alejándole todavía más de Ángela. Cuando ella descubra la verdad, se enfrentará a su padre y Curro también le reprochará su actuación.

La Promesa: Adriano y Martina sellan su despedida con un besot
La Promesa: Adriano y Martina sellan su despedida con un beso. (RTVE)

Mientras tanto, Lorenzo y Ciro avanzarán con su negocio de licencias a espaldas de Manuel. Tomasa presionará a Petra para que acepte el puesto de ama de llaves y Teresa y Ricardo tendrán que enfrentarse a su primer servicio como cocineros improvisados.

Samuel, por su parte, se despedirá de María sabiendo que Carlo está dispuesto a dar un paso adelante. Y finalmente llegará uno de los grandes momentos de la semana: Carlo se arrodillará y pedirá matrimonio a María.

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Martes 1 de septiembre - Capítulo 896

María responderá a Carlo con un sí, para alegría de Teresa y Pía, que serán testigos del momento. La noticia del compromiso se extenderá rápidamente por La Promesa.

Ángela, entretanto, rechazará definitivamente la idea de que Máximo la acompañe al altar. La ceremonia con Curro se celebrará en Luján y ambos continuarán con los preparativos al margen del duque de Buenaventura.

La Promesa: Manuel y Julieta están a punto de besarse cuando… ¡Ciro regresa!. (RTVE)
La Promesa: Manuel y Julieta están a punto de besarse cuando… ¡Ciro regresa!. (RTVE)

Martina y Adriano aceptarán las condiciones de Jacobo y pondrán fin a su relación, mientras Leocadia buscará nuevas cocineras para solucionar la crisis del servicio.

Ciro y Lorenzo celebrarán que sus planes avanzan, sin imaginar que los viajes de Ciro están dando a Manuel más oportunidades para estar a solas con Julieta. Los dos jóvenes estarán a punto de besarse, pero Ciro regresará justo en ese momento.

Miércoles 2 de septiembre - Capítulo 897

El regreso de Ciro evitará el beso entre Manuel y Julieta. Poco después, Manuel le mostrará una carta de Toño y Enora relacionada con sus viajes, haciendo que Ciro tema que su engaño haya sido descubierto.

Máximo volverá a recurrir a Curro para intentar convencer a Ángela de que le permita llevarla al altar. Samuel confesará a Pía que la boda de María le está afectando más de lo que debería y que todavía no ha sido capaz de felicitarla.

La tensión aumentará también en las cocinas, donde Máximo terminará amenazando con despedir a Julio y Tomasa.

Pero el gran secreto estará en manos de Pía. La joven contará a Ricardo que, cuando Curro y Ángela se casen, revelará la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia.

Jueves 3 de septiembre - Capítulo 898

Las cocineras seguirán negándose a regresar mientras Julio y Tomasa permanezcan en La Promesa. Julieta y Samuel decidirán guardar silencio sobre el refugio en el que se encuentran escondidas.

La Promesa: Simona y Candela, escondidas en el refugio, no quieren volver
La Promesa: Simona y Candela, escondidas en el refugio, no quieren volver. (RTVE)

Cristóbal intervendrá para solucionar el conflicto con el servicio del duque, mientras Alonso y Curro intentarán convencer una vez más a Ángela de que permita a Máximo acompañarla al altar. Ella continuará firme en su decisión.

María y Martina compartirán además una confesión silenciosa: ninguna de las dos está a punto de casarse por amor.

Por otro lado, Carlo descubrirá que existe una norma que obliga al servicio a esperar a que los señores se casen antes de celebrar sus propias bodas. Curro decidirá anularla.

Mientras Tomasa sigue ejerciendo presión sobre Petra, Ciro intentará introducir entre los documentos de Manuel la licencia falsa para conseguir su firma.

Viernes 4 de septiembre - Capítulo 899

Los nervios impedirán que Ciro entregue finalmente los documentos falsificados a Manuel. Lorenzo ideará entonces una alternativa y propondrá contactar con una empresa interesada en la licencia para ganar tiempo.

Mientras tanto, Carlo y María fijarán su boda para la semana siguiente. Ella quiere una ceremonia sencilla y discreta, hasta el punto de proponer que la oficie don Agapito de Villalquino y que ni siquiera asistan Curro ni Manuel.

La relación entre Curro y Ángela volverá a atravesar un momento complicado cuando ella le reproche estar demasiado centrado en su trabajo en Lisboa.

Julieta visitará a Simona y Candela y les dará la noticia del compromiso de María. Aunque ambas se emocionarán, seguirán sin querer regresar al palacio.

La Promesa: Curro y Ángela tienen un nuevo roce
La Promesa: Curro y Ángela tienen un nuevo roce. (RTVE)

Petra, cada vez más desbordada, rechazará la ayuda de Pía y acabará enfrentándose a Teresa, Ricardo e incluso a la propia Pía. Sin que Petra lo sepa, Tomasa escuchará la discusión a escondidas.

Y cuando parecía que el secreto del refugio permanecía a salvo, Manuel pondrá a Julieta contra las cuerdas: sabe que está visitando a Simona y Candela y quiere saber por qué. ¿Será capaz de contarle la verdad?

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