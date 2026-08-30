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Vox anuncia medidas legales contra la ONG que entregó artefactos incendiarios a migrantes

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Ceuta, 30 ago (EFE).- El partido Vox ha anunciado este domingo acciones legales contra la ONG No Name Kitchen por haber repartido artefactos incendiarios caseros entre los migrantes que permanecen en Ceuta, objetos que al ser lanzados provocan una deflagración y liberan gases.

En un comunicado, el partido ha anunciado que el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado los "repetidos ataques" sufridos por militares y policías españoles en Ceuta por parte de "fuerzas invasoras", señalando la falta de medios y de "reglas de enfrentamiento" que permitan a los agentes "defenderse con garantías".

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Vox ha vinculado estos incidentes con la investigación abierta tras la identificación de varios miembros de No Name Kitchen.

El partido ha anunciado una denuncia penal contra los responsables de la ONG por "posible organización criminal, atentado a la autoridad, lesiones, tentativa de homicidio y otros delitos".

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También ha pedido la ilegalización de No Name Kitchen y de sus actividades en España y ha denunciado ante la Comisión Europea para que se audite la totalidad de los fondos recibidos por la organización.

El partido ha demandado la congelación inmediata de los pagos y proyectos europeos que pudiera tener la ONG, así como de acciones orientadas a su ilegalización en el conjunto de la UE.

"No podemos permitir que las ONG cómplices de la invasión y enemigas del pueblo español sigan actuando como organizaciones criminales, y menos con dinero público, y menos atacando a nuestros defensores", ha argumentado Jorge Buxadé. EFE

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