España

El tenso cruce que se ha hecho viral entre una vecina de Ceuta con una periodista por la crisis migratoria: “Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle”

Noelia, una vecina de la ciudad autónoma, explicó en el programa ‘En boca de todos’ que no permite a sus hijos salir solos de casa por miedo a que pueda ocurrirles algo

Noelia, una mujer que reside en Ceuta, ha estallado en el programa 'En boca de todos' por la situación que vive la ciudad autónoma desde hace casi un mes. (Redes sociales)
Noelia, una mujer que reside en Ceuta, ha estallado en el programa 'En boca de todos' por la situación que vive la ciudad autónoma desde hace casi un mes. (Redes sociales)
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A punto de cumplirse un mes desde que Ceuta recibió una oleada masiva de más de 70.000 migrantes, la tensión en la ciudad autónoma no cesa. Este jueves cerca de 200 personas de la localidad bloquearon durante más de dos horas el acceso de un convoy de Cruz Roja a la playa de El Trampolín donde los migrantes acuden diariamente a recoger comida. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ya hizo ayer un llamamiento a la no violencia: “No puede ser que voluntarios de Cruz Roja se sientan amenazados por entregar comida”.

Pero desde los pasados 30 y 31 de julio, los ceutíes han hecho pública la inseguridad que aseguran sentir en sus propias calles. Uno de los últimos testimonios que se ha hecho viral ha sido el de Noelia, una mujer ceutí que este jueves relató en el programa En boca de todos, de Cuatro, la situación que está viviendo la población de la ciudad, que hace un mes vio casi duplicada su población ante la llegada masiva de personas.

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Noelia, madre de dos niños de 11 y 12 años, explicó que no permite actualmente a sus hijos salir solos de casa por miedo a que pueda ocurrirles algo. “Mis hijos están encerrados en mi casa. Mis hijos no tienen culpa”, lamentó antes de preguntarse: “¿Hay derecho a que no vayan a la playa?”, dijo, para antes añadir: “Las circunstancias en las que han venido han sido violando una frontera y si han venido violando una frontera tienen que volver”.

“Ya estamos otra vez vinculando delincuencia con inmigración”

" ¿Pero están encerrados porque tienes miedo de que les hagan algo? Es que ya estamos otra vez vinculando delincuencia con inmigración”, respondió Peñalosa. La mujer prosiguió a referirse a las “15 violaciones” que se habrían producido desde el inicio de la crisis. Tras esto, procedió a elevar el tono hacia la periodista, mientras recibía aplausos por parte de los vecinos que se encontraba junto a ella en la calle: “¡Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle si tienes cojones, qué desde Madrid sentadita y pintadita es muy fácil”. “¡Vente aquí que yo pago los mismos impuestos que tú“, continuó, para después añadir: “¡Qué nos escuche España y que esto no se corte el día 1 de septiembre! Cuando empiece el curso político que no se olviden de nosotros, como se olvidaron de nosotros de la DANA (de Valencia, ocurrido el pasado octubre de 2024) y de la Palma (de la erupción volcánica que tuvo lugar en 2021)”.

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Antes del enfrentamiento, Noelia también había cargado contra algunas de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad ante el comienzo del curso escolar. Al conocer que habrá presencia policial en colegios e institutos, cuestionó: “¿Mi hijo es un criminal que va a tener que tener un policía dentro de su colegio? ¡Pero a dónde hemos llegado!”. “Mis hijos no han cometido ningún delito para tener que estar custodiados”, añadió.

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