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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Rosalía permitirá que Rafael vuelva a abrazar a María

Rafael tendrá que afrontar las consecuencias emocionales de descubrir quién es realmente su hijo en la ficción de RTVE

El capitán cuenta a Mercedes que sospechan de Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE).
El capitán cuenta a Mercedes que sospechan de Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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Valle Salvaje entra en una semana marcada por las consecuencias de los acontecimientos que han sacudido el valle durante los últimos episodios. La verdad sobre Dámaso ha terminado saliendo a la luz y Rafael, después de descubrir todo lo ocurrido, estuvo a punto de acabar con él. Sin embargo, tras ser expulsado de la Casa Grande por Mercedes y Victoria, ahora surge una nueva incógnita: nadie sabe dónde está Dámaso.

La desaparición del antiguo capataz abrirá una investigación en la que las sospechas comenzarán a señalar a diferentes personajes. Al mismo tiempo, Rafael tendrá que afrontar las consecuencias emocionales de descubrir quién es realmente su hijo, mientras Rosalía continúa alejada del palacio con María. Por su parte, Enriqueta seguirá moviendo sus piezas para saldar sus cuentas pendientes.

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Capítulo 476 del lunes 31 de agosto

El misterio en torno a Dámaso centrará buena parte del episodio. Mercedes querrá averiguar dónde se encuentra después de su expulsión, mientras Victoria insistirá en que podría haberse escondido en cualquier lugar debido a su habilidad para escapar de situaciones comprometidas.

La preocupación también llegará hasta Rafael. El capitán compartirá con Luisa sus pensamientos más oscuros después de todo lo sucedido y reconocerá que todavía no consigue asimilar que María no sea su hija. La pequeña fue fundamental para él después de la muerte de Adriana y la noticia sobre su verdadera paternidad le ha dejado completamente roto.

Leonor le dice a Rafael que ponga de su parte con el bebé en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Leonor le dice a Rafael que ponga de su parte con el bebé en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Escobedo planteará una inquietante posibilidad a Mercedes y Victoria: Dámaso podría no haberse marchado por voluntad propia, sino haber sido asesinado. Las sospechas comenzarán así a extenderse por el valle.

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En otras tramas, Manuela intentará descubrir por qué Alejo mantiene las distancias con ella, mientras Rosalía contará a Rafael que ya se están preparando los trajes para el bautizo de su hijo.

Capítulo 477 del martes 1 de septiembre

Rafael recibirá un importante consejo de Leonor, que intentará convencerle de que debe acercarse a su hijo y asumir el vínculo que existe entre ambos.

La investigación sobre Dámaso dará además un giro inesperado. Enriqueta acudirá ante el capitán Escobedo y pondrá sobre la mesa una grave acusación: José Luis habría amenazado de muerte a Dámaso. Sus palabras podrían cambiar completamente el rumbo de las pesquisas y situar al duque en una posición especialmente delicada.

Las mujeres organizan una sorpresa a Matilde en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Las mujeres organizan una sorpresa a Matilde en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, las mujeres prepararán una sorpresa para Matilde, aportando una nota más amable a una jornada en la que las tensiones seguirán creciendo.

Capítulo 478 del miércoles 2 de septiembre

Leonor tomará una decisión motivada por las preocupaciones de Rafael y se desplazará hasta el pueblo para hablar con Rosalía. Allí descubrirá los motivos que han llevado a la joven a mantenerse alejada del palacio.

Atanasio comunica a Matilde la terrible verdad en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Atanasio comunica a Matilde la terrible verdad en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Hernando reaccionará con furia al enterarse de que Braulio ha besado a su hija. El marqués exigirá explicaciones a Enriqueta, pero ella no estará dispuesta a dejarse intimidar. La mujer utilizará todas sus armas para plantar cara a Hernando y tratar de imponer sus condiciones.

Capítulo 479 del jueves 3 de septiembre

La batalla entre Enriqueta y Hernando continuará con nuevos enfrentamientos. Aunque ella parece llevar la iniciativa, la situación con Braulio podría poner en peligro sus planes y complicar todavía más sus movimientos.

Rafael suplica a Rosalía que vuelva al valle con María en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael suplica a Rosalía que vuelva al valle con María en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En el pueblo se vivirá uno de los momentos más emotivos de la semana. Rosalía permitirá que Rafael vuelva a abrazar a María. El encuentro despertará los sentimientos del capitán, que le pedirá a Rosalía que regrese con la niña al valle. Sin embargo, la decisión no será sencilla. Rosalía tendrá que elegir entre regresar junto a quienes dejó atrás o mantener la distancia que se impuso para protegerse.

Capítulo 480 del viernes 4 de septiembre

La semana llegará a su fin con nuevos movimientos de Enriqueta. La mujer organizará una velada en la que estarán presentes Manuela y Braulio y aprovechará la situación para presionar a Hernando. Su objetivo será conseguir que José Luis abandone definitivamente sus intenciones de recuperar el ducado.

Victoria piensa que Mercedes sospecha de ella en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria piensa que Mercedes sospecha de ella en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Pero la mayor tensión estará en la Casa Grande. Victoria, cada vez más preocupada por las consecuencias de la desaparición de Dámaso, llegará a plantearse abandonar el valle antes de que todas las sospechas recaigan sobre ella. Sin embargo, cuando esté a punto de poner en marcha su plan, Mercedes intervendrá. La mujer hará una revelación de enorme gravedad que podría cambiar por completo la situación.

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