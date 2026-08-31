La dieta que sigue Carlos Alcaraz para rendir al máximo en cada partido: “Lo suelo tomar una hora y media antes”

Carlos Alcaraz, durante el partido de dobles mixtos en el US Open (Europa Press)

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Este lunes Carlos Alcaraz regresa a las pistas de tenis tras 139 días de ausencia. Una lesión en la muñeca mientras jugaba el Trofeo Conde de Godó le ha impedido disputar Roland Garros, Wimbledon y los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, pero el de Murcia vuelve al US Open dispuesto a defender su corona.

El ganador de siete Grand Slam se estrena esta tarde ante el ruso Roman Safiullin en un torneo que ya viene marcado con una baja importante, la del italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo. Sin embargo, Carlitos no ha dejado de prepararse durante estos cuatro meses en los que no ha empuñado la raqueta.

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El de Murcia lleva todo este tiempo realizando sesiones de entrenamientos de hasta cuatro horas para ir poniendo a prueba su muñeca. No obstante, no todo depende de la raqueta, pues la alimentación también juega un papel importante en el éxito de uno de los mejores tenistas de la historia de nuestro país.

En una entrevista concedida a ATP, Alcaraz reconoció no llevar una alimentación demasiado estricta. Sin muchas restricciones, trata de comer lo que considera mejor para su rendimiento como deportista de élite. “Lo que quiera me lo como… Intento cuidarme bastante, pero si se me presenta algo que me gusta, pues me lo tomo encantado. Hay gente que se cohíbe con algún alimento, yo no. Lo que me pongan delante, me lo como muy feliz", comentaba.

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Carlos Alcaraz regresa en el encuentro de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos que disputó junto a Serena Williams el martes 25 de agosto del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

La inesperada cena de Alcaraz antes de los partidos

“Tengo la suerte de que como mucho, pero no cojo mucho peso en plan de grasa. A mí me viene bien comer bastante, y eso hago”, narraba. Su dieta se basa esencialmente en pescado, “más que en carne”, así como mucha pasta, arroz y ensaladas.

No obstante, si hay algo que le encanta, es el sushi. De hecho, tal es su devoción por este típico plato japonés que, en muchas ocasiones, es lo que cena antes de los partidos.

El mismo día del partido, su elección de alimentos es bastante singular, puesto que toma un plato de pasta mezclada con gluten y sin gluten, con una crema de cacao con aceite de oliva y dátiles. “Todo eso me lo suelo tomar, más o menos, una hora y media antes del partido”, contaba.

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Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

El alimento clave durante los partidos

En el momento del partido, la cosa cambia. Según comentó para ATP, el murciano suele llevar consigo “una barrita que lleva dátiles, claras de huevo y guaraná” y que suele combinarlas con plátanos.

Los dátiles y el plátano son especialmente interesantes para un deportista como Carlos Alcaraz porque aportan una cantidad importante de hidratos de carbono, que constituyen una fuente fundamental de energía durante el ejercicio intenso. Los dátiles contienen azúcares fácilmente disponibles, además de fibra, minerales y compuestos polifenólicos, por lo que pueden contribuir a aportar energía y a reponer las reservas de glucógeno utilizadas durante el ejercicio.

Los plátanos también proporcionan hidratos de carbono y es una fuente de potasio, un mineral importante para el funcionamiento normal de los músculos y los nervios. Por ello, combinar ambos alimentos durante un partido puede ayudar a mantener la disponibilidad de energía cuando el ejercicio se prolonga.

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