Nuevo episodio de tensión en Ceuta ante el intento de cientos de migrantes de acceder a un centro de acogida en Loma Colmenar

La Policía interviene en Ceuta con disparos al aire para contener a las personas migrantes que querían acceder al recinto de Loma Colmenar. (Europa Press)

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La tensión sigue aumentando por momentos en Ceuta, donde en la mañana de este lunes la Policía Nacional ha intervenido en Loma Colmenar después de que unas 400 personas migrantes que permanecían acampadas en el exterior del recinto hayan intentado acceder al interior. Según ha informado Europa Press, los agentes han desplegado un amplio dispositivo, con cargas para contener a las personas concentradas y disparos al aire con carácter disuasorio, con el objetivo de restablecer el control en la zona.

El incidente se ha originado cuando varios migrantes han conseguido superar el perímetro y entrar en el centro. Esta situación ha provocado que otras personas intentaran avanzar al mismo tiempo, lo que ha generado empujones y enfrentamientos entre los propios migrantes.

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La intervención policial ha incluido la separación de varios de los concentrados y el inicio del desalojo de quienes permanecían en las inmediaciones, muchos de ellos tras haber pasado la noche en el lugar. Además, la Policía Nacional ha cortado la carretera y reforzado la presencia en los accesos a Loma Colmenar para evitar nuevos intentos de entrada y dispersar a los grupos congregados, que han abandonado la zona con sus pertenencias.

Traslado desde la playa del Trampolín

El origen de esta concentración se encuentra en el reciente traslado de cientos de migrantes desde la playa del Trampolín hasta la explanada habilitada por el Gobierno en el entorno del centro de acogida. Este espacio se destinó a quienes permanecían en la zona de este arenal, pero, con el paso de los días, nuevos grupos han acudido con la esperanza de encontrar refugio en el recinto.

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En los últimos días, la explanada de Loma Colmenar se ha transformado en un campamento improvisado. Decenas de migrantes han pasado la noche en tiendas precarias o al raso, ocupando tanto los alrededores del recinto como parte de la carretera de acceso. Esta situación ha generado conflictos y molestias en las zonas residenciales próximas y en el entorno del Hospital Universitario de Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica en el Congreso que se ha producido un cambio en el perfil migratorio de los menores no acompañados que llegan a Ceuta, con un aumento significativo de niñas y menores de 13 años.

Nuevas plazas

Este mismo lunes, el Gobierno ha habilitado nuevas plazas de atención humanitaria en Ceuta en diferentes dispositivos temporales, de forma que se encuentran habilitadas más de 3.300. En concreto, en la Loma Colmenar hay 1.200 plazas habilitadas, 1.300 en Loma Margarita, más de 500 adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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El objetivo del Gobierno es “seguir incrementando progresivamente” esta capacidad hasta alcanzar 6.000 plazas para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos adecuados, mientras se gestionan sus expedientes, y se da la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.

(Con información de Europa Press)