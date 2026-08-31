Tarifa de la luz en España este martes

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este martes 1 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio de la luz

Día: 1 de septiembre

Precio promedio: 141.67 euros por megavatio hora

Precio máximo: 228.93 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 28.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.49 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 169.98 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 165.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 177.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 182.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 208.56 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 217.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 188.27 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 135.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.88 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.88 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 38.77 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 59.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 104.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 225.01 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 228.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 214.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 191.28 euros por megavatio hora.