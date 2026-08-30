Jordi Cruz, chef Michelin, explica cómo hacer la “bebida milagrosa”: “Tiene muchos beneficios y podemos tenerlo preparado durante dos semanas”

Jordi Cruz preparando una bebida. (Montaje Infobae)

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Las bebidas caseras se han convertido en una alternativa para quienes buscan incorporar diferentes alimentos a su alimentación de una forma sencilla y, en algunos casos, refrescante. Más allá de los clásicos zumos de frutas, existen combinaciones que mezclan verduras, especias y otros ingredientes para crear preparaciones diferentes.

Una de ellas es la que propone Jordi Cruz, chef con varias estrellas Michelin y jurado de MasterChef, que ha compartido en sus redes sociales una receta a la que él mismo denomina “bebida milagrosa”.

En uno de sus últimos vídeos, el cocinero explica que el principal inconveniente de este tipo de bebidas es tener que prepararlas cada día y limpiar después la licuadora o el robot de cocina. Por ello, propone elaborar un concentrado, dividirlo en porciones y congelarlo para tener la bebida prácticamente lista durante varios días.

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Cómo hacer la bebida “milagrosa” de Jordi Cruz

La receta tiene como base zanahoria, remolacha, jengibre, limón y cúrcuma, ingredientes que el chef relaciona con diferentes beneficios para el organismo. En concreto, Cruz destaca su contenido en antioxidantes y vitaminas y señala que la bebida puede ser interesante para la salud digestiva.

Para preparar el concentrado, el cocinero utiliza 200 gramos de zanahoria y otros 200 gramos de remolacha, entre 25 y 50 gramos de jengibre, entre 40 y 80 mililitros de zumo de limón, 200 mililitros de agua y entre 5 y 6 gramos de cúrcuma. También puedes incorporar entre 1 y 2 gramos de pimienta negra.

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La cantidad de jengibre y limón puede adaptarse al gusto y a la tolerancia de cada persona. Además, Cruz plantea añadir entre 40 y 80 gramos de miel para aportar dulzor y, si se quiere preparar una versión que él plantea como bebida para reponer electrolitos, incorpora sal y bicarbonato.

El ingrediente secreto que el chef Jordi Cruz añade a la bechamel para que tenga más sabor.

Cómo hacer la bebida de Jordi Cruz, paso a paso

Pela y trocea los 200 gramos de zanahoria y los 200 gramos de remolacha. Introduce ambos ingredientes en un robot de cocina o batidora junto con el jengibre, el zumo de limón, el agua, la cúrcuma y la pimienta negra. Añade la miel, la sal y el bicarbonato si quieres preparar la versión que propone el chef. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una mezcla lo más fina y homogénea posible. Pasa el concentrado a una jarra que permita repartirlo con facilidad. Divide la preparación en moldes para hacer cubitos de hielo, calculando aproximadamente 100 gramos de concentrado por ración. Introduce los moldes en el congelador y espera hasta que las porciones estén completamente congeladas. Para preparar cada bebida, coloca tres porciones congeladas en un vaso con 250 mililitros de agua. Deja que se descongelen durante unos 10 o 15 minutos y mezcla bien antes de consumirla. También se pueden añadir directamente los cubitos al agua para acelerar el proceso y conseguir una bebida fría.

De esta manera, el concentrado queda dividido en dosis individuales y no es necesario volver a utilizar la licuadora cada día.

¿Qué beneficios tienen sus ingredientes?

La bebida combina alimentos que aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. La zanahoria destaca por sus betacarotenos, la remolacha por sus nitratos y el limón por la vitamina C. El jengibre y la cúrcuma también aportan diferentes sustancias de interés nutricional, por lo que todos estos alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada.

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