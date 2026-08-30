Jordi Cruz, chef Michelin, explica cómo hacer la “bebida milagrosa”: “Tiene muchos beneficios y podemos tenerlo preparado durante dos semanas”

Las bebidas caseras se han convertido en una alternativa para quienes buscan incorporar diferentes alimentos a su alimentación de una forma sencilla y, en algunos casos, refrescante. Más allá de los clásicos zumos de frutas, existen combinaciones que mezclan verduras, especias y otros ingredientes para crear preparaciones diferentes.
Una de ellas es la que propone Jordi Cruz, chef con varias estrellas Michelin y jurado de MasterChef, que ha compartido en sus redes sociales una receta a la que él mismo denomina “bebida milagrosa”.
En uno de sus últimos vídeos, el cocinero explica que el principal inconveniente de este tipo de bebidas es tener que prepararlas cada día y limpiar después la licuadora o el robot de cocina. Por ello, propone elaborar un concentrado, dividirlo en porciones y congelarlo para tener la bebida prácticamente lista durante varios días.
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Cómo hacer la bebida “milagrosa” de Jordi Cruz
La receta tiene como base zanahoria, remolacha, jengibre, limón y cúrcuma, ingredientes que el chef relaciona con diferentes beneficios para el organismo. En concreto, Cruz destaca su contenido en antioxidantes y vitaminas y señala que la bebida puede ser interesante para la salud digestiva.
Para preparar el concentrado, el cocinero utiliza 200 gramos de zanahoria y otros 200 gramos de remolacha, entre 25 y 50 gramos de jengibre, entre 40 y 80 mililitros de zumo de limón, 200 mililitros de agua y entre 5 y 6 gramos de cúrcuma. También puedes incorporar entre 1 y 2 gramos de pimienta negra.
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La cantidad de jengibre y limón puede adaptarse al gusto y a la tolerancia de cada persona. Además, Cruz plantea añadir entre 40 y 80 gramos de miel para aportar dulzor y, si se quiere preparar una versión que él plantea como bebida para reponer electrolitos, incorpora sal y bicarbonato.
Cómo hacer la bebida de Jordi Cruz, paso a paso
- Pela y trocea los 200 gramos de zanahoria y los 200 gramos de remolacha.
- Introduce ambos ingredientes en un robot de cocina o batidora junto con el jengibre, el zumo de limón, el agua, la cúrcuma y la pimienta negra.
- Añade la miel, la sal y el bicarbonato si quieres preparar la versión que propone el chef.
- Tritura todos los ingredientes hasta obtener una mezcla lo más fina y homogénea posible.
- Pasa el concentrado a una jarra que permita repartirlo con facilidad.
- Divide la preparación en moldes para hacer cubitos de hielo, calculando aproximadamente 100 gramos de concentrado por ración.
- Introduce los moldes en el congelador y espera hasta que las porciones estén completamente congeladas.
- Para preparar cada bebida, coloca tres porciones congeladas en un vaso con 250 mililitros de agua.
- Deja que se descongelen durante unos 10 o 15 minutos y mezcla bien antes de consumirla. También se pueden añadir directamente los cubitos al agua para acelerar el proceso y conseguir una bebida fría.
De esta manera, el concentrado queda dividido en dosis individuales y no es necesario volver a utilizar la licuadora cada día.
¿Qué beneficios tienen sus ingredientes?
La bebida combina alimentos que aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. La zanahoria destaca por sus betacarotenos, la remolacha por sus nitratos y el limón por la vitamina C. El jengibre y la cúrcuma también aportan diferentes sustancias de interés nutricional, por lo que todos estos alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada.
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