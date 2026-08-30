Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta todoterreno es muy buena para principiantes, lo que pasa es que no quiere nada de sol”

Ángel Illescas con una aspidistra. (Montaje Infobae)

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La jardinería es uno de los pasatiempos que más adeptos ha ganado en los últimos años. Cuidar de las plantas no solo permite llenar de vida y color tu casa, sino que también se ha convertido en una forma de desconectar de la rutina y disfrutar de una actividad relajante.

Al adentrarse en este hobby, es importante empezar con plantas que sean fáciles de cuidar, ya que nos permiten familiarizarnos con sus necesidades y adquirir poco a poco los conocimientos necesarios para mantenerlas en buen estado.

Si eres una de estas personas, el floricultor Ángel Illescas recomienda empezar con una aspidistra, a la que llama “planta de las abuelas”. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@angelillescasnombela) ha explicado que es fácil de cuidar, pero que hay un matiz que debemos tener en cuenta: el sol.

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Cómo cuidar la aspidistra

La aspidistra es una planta especialmente resistente y, según explica Illescas, puede ser una buena elección para quienes se están iniciando en el mundillo. Sin embargo, aunque tolera diferentes condiciones, hay que evitar la exposición directa al sol.

Aspidistra. (Wikimedia)

En el caso de tenerla en un patio o espacio exterior, el floricultor recomienda colocarla en una zona completamente sombreada, ya que los rayos solares pueden provocar quemaduras en sus hojas. En interiores, en cambio, puede situarse en lugares con poca luz, una condición que esta planta tolera especialmente bien y que no impide que conserve su característico color verde.

Otro de los aspectos que destaca el experto es el riego. La aspidistra no necesita grandes cantidades de agua, por lo que es importante no excederse. Un exceso de riego puede hacer que las puntas de las hojas comiencen a ponerse amarillas.

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Por el contrario, cuando aparecen puntas marrones, Illescas señala que puede tratarse de una señal de estrés hídrico provocado por una falta de agua, aunque también menciona la posibilidad de problemas relacionados con hongos en las raíces.

La facilidad para cuidarla

Precisamente, su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones hace que la aspidistra sea una planta sencilla de cultivar. No requiere una atención constante y puede mantenerse en buen estado incluso en espacios donde otras especies tendrían más dificultades para crecer.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Esto permite que quienes tienen poca experiencia con las plantas puedan comenzar a familiarizarse con sus cuidados sin necesidad de estar pendientes de ella continuamente. Otro punto a su favor es que puede mantenerse tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, siempre que se respeten sus necesidades de luz.

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Además, Illescas destaca que es capaz de soportar el frío y los ambientes con poca humedad, por lo que puede adaptarse a diferentes épocas del año sin demasiadas complicaciones. El experto también señala que se trata de una planta que mantiene sus hojas verdes durante todo el año, por lo que aporta un toque de color a la vivienda incluso cuando otras especies pierden parte de su follaje.

A esto se suma que sus necesidades de riego son moderadas, otro aspecto que facilita su mantenimiento y la convierte en una alternativa interesante para quienes buscan una planta resistente y poco exigente.

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