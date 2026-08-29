Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

La iniciativa náutica Armada de la Solidaridad moviliza a decenas de embarcaciones con banderas de España hacia la costa de Ceuta.

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Este sábado una flota de embarcaciones partirá desde diferentes puertos de la Costa del Sol hacia Ceuta para participar en la “Armada de la Solidaridad”. Se trata de una iniciativa impulsada por ciudadanos que busca trasladar a los ceutíes un mensaje de “cercanía, respeto y apoyo”. Bajo el lema “Unidos por Ceuta, unidos por España”, varias figuras del mundo empresarial y náutico irán llegando al puerto a lo largo de la tarde.

La acción está promovida por Marcos de Quinto (empresario y exdiputado de Ciudadanos), Amalio de Marichalar (consultor y columnista), Francisco Mier del Castillo (físico y exdirector de la Central Nuclear de Garoña), África León (promotora ciudadana), Juan Núñez (promotor ciudadano), Fernando Oltra (presidente del Real Club Náutico de Marbella) y Pedro Rodríguez, el promotor de la idea. La participación está abierta no solo a propietarios de embarcaciones, sino también a clubes náuticos, cofradías, escuelas y cualquier persona vinculada al mundo del mar que desee sumarse.

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Fernando Grande-Marlaska se refiere a los incidentes recientes, pide el fin de la violencia y destaca la colaboración con Marruecos, que califica de "sostenida y eficaz a lo largo de los años".

El objetivo, según Pedro Rodríguez, es “acercar a los compatriotas aquello que nadie puede arrebatar: la solidaridad, el respeto, la admiración y el apoyo”. La Marina de Ceuta, dirigida por Mehdi Amin, ha ofrecido su respaldo a la expedición al facilitar el amarre gratuito de las embarcaciones participantes y colaborar en la coordinación logística de la llegada. Además, se organizará una recepción oficial y una cena de bienvenida para los navegantes y demás participantes, en un gesto que busca favorecer el encuentro y la convivencia entre ciudadanos de ambas orillas del Estrecho.

La convocatoria ha recibido el interés de diversos puertos deportivos, clubes y entidades relacionadas con el mar. Los organizadores subrayan la importancia de la implicación de la sociedad civil para transformar la Armada de la Solidaridad en un referente anual de encuentro y apoyo. No obstante, también ha sido recibida con dudas en redes sociales por usuarios que plantean si es una forma de apoyo efectiva.

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Unión entre Ceuta y Andalucía

El espíritu de la travesía va más allá de la presencia física de los barcos en la ciudad autónoma. Los organizadores desean que la iniciativa se consolide como una cita periódica capaz de fortalecer los vínculos entre Ceuta y los puertos andaluces, y de convertirse en una plataforma estable de solidaridad. Además, en su comunicado quieren destacar la intención de convivencia y de diálogo, en un contexto especialmente complejo como es la crisis que está abordando la ciudad autónoma este último mes tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

El lema “Unidos por Ceuta, unidos por España” resume el objetivo de una jornada que, según explican los organizadores, pretende articular, de forma inclusiva y participativa, la solidaridad y el reconocimiento hacia la ciudad autónoma en un momento en el que la atención social y mediática se ha centrado especialmente en el territorio. Los impulsores confían en que esta primera edición marque el inicio de una tradición capaz de congregar a ciudadanos, entidades y navegantes en torno a la defensa de los valores compartidos y el apoyo mutuo.

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