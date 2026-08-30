Hamburguesa de calabaza: una receta dulce y saludable con una textura tierna y un interior jugoso

Hamburguesa de calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las hamburguesas son una de esas elaboraciones que permiten innovar en la cocina y adaptar la receta a todo tipo de ingredientes. Aunque las versiones más habituales suelen prepararse con carne, también es posible elaborar alternativas a base de verduras.

Uno de los ejemplos más claros es esta hamburguesa de calabaza. Este alimento destaca por su contenido en agua y su bajo aporte calórico, además de aportar fibra y diferentes vitaminas y minerales. Su característico color naranja se debe a los carotenoides, compuestos presentes de forma natural en este alimento.

Cabe destacar que es una opción muy saludable y apta para vegetarianos, por lo que puede convertirse en una alternativa diferente para incluir más verduras en la alimentación. Además, son fáciles de preparar y quedan tiernas y jugosas.

PUBLICIDAD

Ingredientes

400 g de calabaza (ya pelada) 1 huevo (opcional, aunque es recomendable para que quede compacta) 60 g de pan rallado 1 diente de ajo 1/2 cebolla pequeña 1 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de pimentón dulce Sal y pimienta al gusto 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Pan de hamburguesa Hojas de lechuga 1 tomate

Cómo hacer hamburguesa de calabaza, paso a paso

Pela y corta la calabaza en cubos pequeños y procura que tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Asa la calabaza en el horno a 200 ºC durante 25 minutos, hasta que esté bien tierna. Pica el ajo y la cebolla muy finos. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén y sofríelos a fuego medio hasta que estén ligeramente dorados. Tritura la calabaza asada, procurando que no quede completamente hecha puré para conservar algo de textura. Mezcla la calabaza triturada con el sofrito de ajo y cebolla, el huevo, el pan rallado, el comino, el pimentón, una pizca de sal y pimienta al gusto. Deja reposar la masa durante unos 10 minutos para que el pan rallado absorba parte de la humedad y la mezcla tome cuerpo. Divide la masa en porciones y forma las hamburguesas con las manos. Presiona bien los bordes y la superficie para que queden compactas y evitar que se rompan durante la cocción. Calienta el aceite restante en una sartén y cocina las hamburguesas durante unos 3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas por fuera y firmes. Sirve las hamburguesas en pan y acompáñalas con lechuga y rodajas de tomate.

Entrevista a Ezequiel Maldjian, cofundador de Hundred Burgers, la tercera mejor hamburguesería del mundo según el ranking de The World's Best Burgers por su hamburguesa 'Singular'

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Este plato está pensado para cuatro raciones medianas, aunque depende del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no cambiar el sabor de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Proteína: 6 g

Hidratos de carbono: 25 g

Grasas: 7 g

Fibra: 3 g

Calorías: 120 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las hamburguesas pueden conservarse sin cocinar en la nevera hasta 2 días, siempre que estén bien tapadas. Una vez cocinadas, pueden guardarse 3 días dentro de un recipiente hermético. Además, es posible congelarlas y conservarlas durante hasta 2 meses.