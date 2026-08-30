España

Preocupación por el absentismo y la seguridad en el inicio del curso escolar en Ceuta

Docentes, familias y estudiantes exigen garantías de seguridad y apoyo psicológico, si bien las autoridades están reforzando la vigilancia e implementando medidas de cara el comienzo de las clases el próximo 8 de septiembre

Imagen de varios migrantes en la playa del Trampolín, a 28 de agosto, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)
Imagen de varios migrantes en la playa del Trampolín, a 28 de agosto, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)
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El regreso de los profesores a las aulas en Ceuta, previsto para este martes 1 de septiembre, se produce en un ambiente de incertidumbre y desconfianza por parte de docentes y familias tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, que ha llevado al Ministerio de Educación a reforzar las medidas de seguridad de cara al inicio de clases el 8 de septiembre.

Ante un previsible aumento del absentismo escolar en los primeros días, la Junta Local de Seguridad de Ceuta ha diseñado un plan que incluye la presencia policial en rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros, así como un refuerzo de la vigilancia en los alrededores de los colegios durante las tardes y noches, según informa Europa Press. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha comunicado estas medidas a directores, asociaciones de padres y representantes estudiantiles, y el plan también contempla la intervención de equipos psicosociales para apoyar al alumnado más afectado por la situación.

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Los sindicatos exigen garantías

Por parte del profesorado, los sindicatos CSIF, ANPE y UGT exigen garantías de que las medidas anunciadas serán efectivas antes del inicio del curso. Entre las principales demandas figuran la habilitación de aulas matutinas y vespertinas, la limpieza diaria reforzada en los centros y la implantación de líneas de autobús escolar con personal de vigilancia. Además, solicitan la activación inmediata de programas de apoyo psicológico para estudiantes, familias y docentes, así como el refuerzo de los equipos de orientación.

Varios menores en las calles de Ceuta. (Europa Press)
Varios menores en las calles de Ceuta. (Europa Press)

Desde UGT reconocen que la limpieza ya ha mejorado en los centros que alojaron a menores, aunque el principal problema sigue siendo la seguridad durante los desplazamientos de los alumnos a los colegios.

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Persiste la desconfianza

El temor de las familias se refleja en las declaraciones de la FAMPA Cuatro Culturas y el Consejo de la Juventud. Muchos padres contemplan no enviar a sus hijos a clase en las primeras semanas, optando por trasladarlos en vehículos particulares o planteando autorizaciones para justificar su ausencia. A pesar de que valoran la coherencia de las medidas anunciadas, persiste la desconfianza ante la falta de cambios en la situación de seguridad.

Los representantes estudiantiles consideran que las actuaciones propuestas resultan insuficientes y reclaman un retorno a la normalidad lo antes posible. El absentismo, aseguran, podría prolongarse más allá de los primeros días del curso si no se perciben avances reales en la protección de los menores.

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Un paquete de emergencia de 165 millones

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a la ampliación que tendrá, más a medio plazo, el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, según ha adelantado el diario El País. En él se incluye una inyección directa de 80 millones de euros en los próximos cuatro meses, 35 millones en ayudas a pymes y autónomos, 15 millones para comercio y turismo y otros 15 millones para reforzar educación, sanidad y justicia en la ciudad autónoma.

(Con información de Europa Press)

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