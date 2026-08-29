Grapas, la leona rechazada y herida por su madre que se recupera en un safari de Alicante y que ha cautivado a las redes sociales: “Nuestros esfuerzos están funcionando”

Grapas, un cachorro de león rechazado y herido por su madre que se recupera en el Safari Aitana, en Alicante. (@safariaitana/Instagram)

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En la naturaleza, algunos animales pueden llegar a rechazar a sus crías por varios factores: que el cachorro esté muy débil o enfermo, que la madre no sea capaz de producir suficiente leche, que no reconozca a la cría como propia... En estos casos, al no recibir el alimento y la protección de su madre, el cachorro puede acabar falleciendo.

Esta es precisamente la historia de Grapas, una pequeña leona que fue rechazada por su madre, que le hizo unas heridas a cada lado de la columna al cogerla. Estas lesiones provocaron que Grapas quedase paralizada de cintura para abajo, por lo que no puede mover ni la cola ni las patas traseras.

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La cría de león y su hermana, Enia, se encuentran en el Safari Aitana, un centro de acogida de animales salvajes ubicado en el municipio alicantino de Penáguila y reconocido oficialmente por el organismo CITES. A través de sus redes sociales (@safariaitana en Instagram), comparten cómo está siendo la recuperación de Grapas, lo que ha acabado cautivando a miles de usuarios que siguen el día a día de este pequeño felino.

Grapas e Iván en uno de los vídeos publicados en redes sociales. (@safariaitana/Instagram)

“Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en su recuperación”, explica Iván, “el padre adoptivo de Grapas”, que señala en uno de sus vídeos que gracias a los cuidados y a varias terapias está pudiendo rehabilitarse. “Nuestros esfuerzos están funcionando. Ahora Grapas tiene tres semanas, ha recuperado completamente la movilidad de la cola y empieza a mover los deditos de los pies. Cada pequeño movimiento para nosotros es una victoria enorme”.

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El largo proceso de recuperación de la leona Grapas

Durante más de dos semanas, el safari ubicado en Alicante ha publicado actualizaciones sobre cómo avanza el proceso de Grapas. “Ayer le compramos una piscina y esta tarde tiene su primera sesión en el agua”. Gracias a esta y otras terapias, como masajes o ejercicios, la pequeña leona está pudiendo recuperar poco a poco la movilidad.

El equipo del centro, además, comparte cómo es su alimentación: “Empezamos midiendo el agua y añadimos la leche con proteína para que Grapas se haga bien fuerte. Ponemos probióticos y terminamos mezclándolo todo bien”. Tanto ella como su hermana también han probado ya la carne. “Como es la primera vez que la prueban, aún no saben bien qué hacer, pero Grapas enseguida se ha puesto a chuparla. Sin embargo, a Enia creo que no le ha gustado tanto”.

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Para mejorar su postura, Iván ha probado también a fabricar un arnés provisional para Grapas que después fue sustituido por uno nuevo y un carrito que han permitido al pequeño felino jugar y empezar a correr. “Pensábamos que le iba a costar un poco más acostumbrarse, pero la verdad es que enseguida ha salido corriendo”.

Tzigane durante la realización del TAC para analizar sus problemas de salud. (AAP Primadomus)

“Desde el primer día que empezamos con la rehabilitación de Grapas hemos notado que tiene mejor postura, seguramente por los vendajes”, indica Iván. “Cada vez tiene más sensibilidad y esto incluye las cosquillas. Ahora nos coge con los dedos de los pies e intenta apartar la pata cuando algo le molesta”.

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Al proceso de recuperación de Grapas todavía le queda mucho camino por delante, pero en cuestión de dos semanas ya ha conseguido avanzar bastante. Además, en solo este tiempo, este pequeño felino herido ha conseguido cautivar las redes sociales, provocando que sean miles los usuarios que esperan con ansias cada día la actualización del estado de salud del animal.