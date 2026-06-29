Cachorros enfermos, documentos falsos y microchips irregulares: así funcionaba una red de venta ilegal de perros desmantelada en Ávila

La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la cría y comercialización irregular de cachorros de perro en la comarca de La Moraña, Ávila, tras una investigación que permitió identificar a nueve personas como presuntas integrantes del grupo. La operación, denominada “Bibiache”, comenzó en diciembre de 2025, cuando el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Ávila detectó indicios claros de irregularidades en la cría de animales.

Los agentes realizaron distintas tareas para avanzar en la investigación, como revisar páginas web y redes sociales donde se anunciaban los perros, además de tomar declaraciones y hacer seguimientos. Según detalla la Guardia Civil en un comunicado, el grupo compraba cachorros y luego los vendía en varias provincias de España a través de internet y redes sociales.

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La investigación reveló que los animales carecían de documentación legítima y trazabilidad, con microchips intercambiados y registros inexistentes. Además, en las inspecciones se hallaron ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos, que no contaban con la documentación exigida por la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Las autoridades también detectaron una conexión eléctrica irregular en las instalaciones y requisaron numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar. En una segunda inspección, realizada en otra localidad de La Moraña, la Guardia Civil intervino nuevos materiales vinculados a la actividad ilegal.

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Graves problemas de salud

El informe de la Guardia Civil documenta que los cachorros viajaban largas distancias a muy corta edad, con posibles irregularidades en sus documentos sanitarios. Se registraron casos de animales vendidos que presentaban problemas graves de salud y fallecimientos posteriores a la adquisición. La investigación señala la colaboración necesaria de tres veterinarios, quienes habrían facilitado el acceso a medicamentos y la implantación irregular de microchips.

Los agentes comprueban si uno de los cachorros lleva microchip. (Guardia Civil)

El análisis económico de la operación permitió localizar a 636 personas afectadas en todo el país, identificadas como ordenantes de transferencias telefónicas para la compra de cachorros. El grupo habría recibido, al menos, 125.000 euros en reservas y pagos, a lo que se suman otros 21.060 euros en efectivo. Las autoridades estiman que los beneficios obtenidos por los principales implicados superarían los 500.000 euros, tras contabilizar pagos pendientes de análisis y transacciones en efectivo, según la información difundida por la Guardia Civil.

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A los investigados se les atribuyen presuntos delitos contra la protección de la flora y fauna, estafa, publicidad engañosa, falsedad documental, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Las actuaciones se desarrollaron bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, con la colaboración de organismos como el Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Sección Agraria Comarcal de Arévalo y el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, entre otros. El caso ha sido remitido a la autoridad judicial competente y permanece en proceso de análisis judicial.

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