El misterio del león de Toledo: la búsqueda de 30 horas de un felino que un repartidor creyó ver en la Sierra de San Vicente

Un operativo del Seprona rastrea la Sierra de San Vicente tras el aviso de un repartidor por un posible león. (Guardia Civil)

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Un repartidor dio la voz de alarma el miércoles tras asegurar haber visto fugazmente un gran felino, similar a un león, en las inmediaciones de una carretera provincial de Navamorcuende (Toledo). El aviso activó un operativo preventivo de la Guardia Civil en la Sierra de San Vicente, que se ha prolongado durante casi un día y medio y ha sido suspendido ante la falta de evidencias y de nuevos avisos de avistamiento.

El dispositivo desplegado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) contaba con alrededor de 20 agentes, además de un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, varios drones de la Comandancia de Toledo y patrullas de seguridad ciudadana. Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, “no se han obtenido evidencias de la existencia de un león en la zona” y no ha habido nuevos avisos de avistamiento por la población desde la mañana del miércoles.

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La Guardia Civil estuvo trabajando con varias hipótesis. Entre ellas, que el animal pudiera haber salido de algún núcleo zoológico cercano o de una finca privada, aunque las comprobaciones realizadas hasta ahora no apuntan a la desaparición de ningún león. Los agentes también han investigado la presencia de perros de grandes dimensiones en la zona y han rastreado sus chips identificativos ante la posibilidad de que el repartidor hubiera confundido un can con un gran felino.

Agentes del Seprona, imagen de archivo. (Guardia Civil)

El zoológico más cercano niega que falte ningún animal

La alarma saltó alrededor de las 10:43 horas del miércoles, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió una llamada desde el kilómetro 9 de la carretera TO-1375, en Navamorcuende. El alertante, un repartidor que se encontraba trabajando por la zona, detuvo el vehículo que conducía para avisar a los servicios de emergencia después de divisar fugazmente un animal que, según su percepción, era un gran felino.

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Tras recibir el aviso, la Guardia Civil desplazó efectivos a la zona para tratar de localizar al supuesto felino. Una de las primeras comprobaciones llevó a los agentes hasta el Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente y el núcleo zoológico más próximo. Sin embargo, el centro ha negado que se haya producido ninguna fuga y ha asegurado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que “de nuestras instalaciones no falta ningún animal”.

Un vehículo de Seprona de la Guardia Civil, imagen de archivo.

La Guardia Civil abrió distintas líneas de investigación para tratar de esclarecer el origen del supuesto felino. Entre las posibilidades se encontraba que pudiera proceder de una finca privada o que el animal avistado fuese en realidad un perro de grandes dimensiones. Los agentes llegaron a comprobar la presencia de mastines tibetanos, una raza cuyo tamaño, pelaje y aspecto pueden guardar cierta semejanza con los de un león.

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Avisos a los vecinos y precaución en la zona

El supuesto avistamiento generó cierta inquietud entre los municipios próximos, cuyos ayuntamientos difundieron avisos entre los vecinos y recomendaron extremar las precauciones. El Ayuntamiento de El Real de San Vicente informó de que había recibido un aviso de la Guardia Civil sobre un posible avistamiento de un león en las inmediaciones del convento de la Sierra. “De momento no hay más información, por favor extremen las precauciones”, señalaba el comunicado.

También los consistorios de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende y Almendral de la Cañada trasladaron recomendaciones a sus vecinos. En Navamorcuende, además, se pidió evitar la zona donde se habría producido el avistamiento y se decidió suspender una ruta nocturna que estaba prevista por ese entorno.

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