Cómo plantar romero desde semilla a tallo: el truco de un experto biólogo

Paso a paso de cómo plantar romero en casa. (Magnific)

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Cultivar romero en casa no requiere disponer de un gran jardín ni de herramientas especiales. Con una bandeja de siembra, tierra, arena y algunos cuidados básicos es posible iniciar el proceso desde las propias semillas y, posteriormente, trasladar las pequeñas plantas a macetas individuales.

Martín, biólogo especializado en fisiología, morfología y anatomía vegetal y creador de contenido en el canal de YouTube Miradas Biológicas, explica en uno de sus vídeos cómo realizar cada etapa, desde la preparación del sustrato hasta la cosecha de semillas de una planta adulta.

Cómo preparar la siembra del romero

El primer paso consiste en preparar correctamente el recipiente donde se realizará la germinación. “Para sembrar el romero en casa, la siembra la vamos a hacer en alguna bandeja que vamos a perforar bien todo por abajo”, explica Martín. Además, conviene que este recipiente de plástico también sea perforado “por los costados y por arriba para que cualquier exceso de humedad se pueda ir”.

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Planta de romero. (Freepik)

El sustrato también es importante. La propuesta de Martín es utilizar tierra negra común y mezclarla con arena para conseguir una textura más suelta. “Por cada dos partes de esta tierra le vamos a agregar una parte de arena”, señala. Según el biólogo, esta mezcla ayudará a que las pequeñas semillas puedan germinar mejor.

Una vez preparado el recipiente, se coloca el sustrato hasta algo más de la mitad de su capacidad. Como las semillas de romero son muy pequeñas, la siembra debe hacerse en la superficie y procurando que queden separadas. Después, se cubren con una capa fina de la misma mezcla, se presiona ligeramente y se riega para hidratar las semillas.

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El almácigo debe permanecer tapado y ubicado en un sitio con luz, aunque evitando inicialmente el sol más intenso. “Es mejor que le dé el sol de la mañana o el de la tarde. Todavía no es bueno que le esté dando el sol fuerte del mediodía”, advierte. También hay que tener paciencia con las plantas que aparezcan espontáneamente: al emplear tierra común, pueden surgir malezas junto a los brotes de romero.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Cómo trasplantar las primeras plantas de romero

Cuando las plántulas hayan crecido, llega el momento del trasplante. Para trasladarlas, recomienda utilizar una maceta con buen drenaje y aprovechar la textura de la mezcla para extraer las raíces con cuidado.

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Una vez colocada la planta, hay que presionar suavemente el sustrato y regar. “Siempre tenemos que ver que el agua se vaya rápido”, señala Martín. Durante esta primera etapa en la maceta, las plantas deben continuar recibiendo el sol de la mañana o de la tarde para adaptarse progresivamente. El siguiente riego se realizará cuando la tierra esté seca al tacto.

Finalmente, quienes ya tengan un romero florecido pueden obtener sus propias semillas. Martín explica que primero hay que esperar a que caigan los pétalos. Después, las pequeñas estructuras que quedan detrás de las flores se secarán y cambiarán de color. “Para asegurarnos cosechar las semillas cuando están maduras, tenemos que esperar a que estas dos pequeñas hojas se sequen, se pongan de color marrón y, si las vemos por adelante, las semillas van a estar más oscuras”. De esta manera, concluye, se podrán obtener semillas con “mucho mejor poder germinativo”.

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