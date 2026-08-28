Vuelta al cole 2026-2027 en Navarra: fechas, calendario escolar y festivos

Una niña en la vuelta al colegio en septiembre. (Europa Press)

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La operación regreso a casa de vacaciones ha arrancado este 28 de agosto y ha dado paso a ‘la vuelta al cole’ para el curso 2026. Todas las familias españolas están preparando estuches, los intercambios de libros y las deportivas nuevas que estrenar en clase de gimnasia. De ellas, las navarras son las primeras (después de los más pequeños de Andalucía) en entrar a clase en el curso escolar.

El 4 de septiembre de 2026 marca el inicio de clases para los alumnos de ESO y Bachillerato, mientras que los de Infantil, Primaria y Educación Especial podrán incorporarse entre ese mismo día y el 8 de septiembre, según el calendario que apruebe cada centro educativo dentro de las instrucciones fijadas por el Departamento de Educación de la Comunidad Foral.

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El calendario oficial, publicado por el Departamento de Educación en su web, establece que el curso no finaliza hasta el 21 de junio de 2027 para los alumnos de ESO y 1º de Bachillerato, y entre el 18 y el 22 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial. Los estudiantes de 2º de Bachillerato tienen un calendario propio: sus clases concluyen el 17 de mayo de 2027, condicionadas a las pruebas de acceso a la universidad.

A Navarra le seguirán, Comunidad de Madrid y País Vasco para la vuelta al cole.

La Formación Profesional también sigue una planificación diferenciada. El Grado Básico empieza el 4 de septiembre, el mismo día que ESO y Bachillerato. El Grado Medio se incorpora el 11 de septiembre, fecha que comparte con el 2º curso de Grado Superior. El 1er curso de Grado Superior, por su parte, no arranca hasta el 16 de septiembre. Las Escuelas de Idiomas tienen hasta el 17 de septiembre para iniciar las clases.

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Vacaciones y festivos del curso 2026-2027 en Navarra

Los dos grandes periodos de descanso quedan fijados de la siguiente manera. Las vacaciones de Navidad van del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, ambos incluidos. Los días 22 de diciembre y 24 de marzo serán lectivos únicamente en jornada de mañana. Las vacaciones de Semana Santa se extienden del 25 de marzo al 4 de abril de 2027.

A estos periodos se suman los festivos del calendario laboral ordinario de Navarra y las festividades propias del ámbito educativo:

12 de octubre de 2026: Fiesta Nacional de España

2 de noviembre de 2026: Lunes siguiente al Día de Todos los Santos

27 de noviembre de 2026: Festividad educativa de Infantil y Primaria

3 de diciembre de 2026: Día de Navarra

8 de diciembre de 2026: Día de la Inmaculada Concepción

28 de enero de 2027: Festividad patronal de ESO y Bachillerato

A estos días se añade la fiesta de cada localidad, cuya fecha varía según el municipio. Los centros educativos disponen además de hasta cinco días laborables no lectivos adicionales, que no pueden usarse para ampliar los periodos de Navidad ni de Semana Santa.

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Consejos para preparar la vuelta al cole

La 'vuelta al cole' de este año supondrá un incremento en la factura en torno al 10%, principalmente en el presupuesto dedicado al material escolar y a la ropa. Por ello, desde las asociaciones de consumidores recomiendan a las familias ser "conscientes" y "responsable" ante esta subida de precio para evitar un posible endeudamiento. Así lo ha explicado Vicente Inglada, de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, quien considera que hay que cambiar "ese chip" de comenzar una nueva etapa académica estrenando material escolar y apuesta por una mayor reutilización de materiales de años anteriores.(Europa Prees)

La semana previa al inicio del curso es el momento de restablecer los horarios de sueño. Los expertos en pediatría recomiendan adelantar progresivamente la hora de acostarse y levantarse varios días antes del 4 de septiembre para evitar el cansancio acumulado en los primeros días de clase.

En cuanto al material escolar, lo más práctico es esperar a que cada centro publique las listas definitivas antes de comprar. Muchos colegios e institutos de Navarra las difunden a través de sus plataformas digitales durante las últimas semanas de agosto. Revisar el material del curso anterior y reutilizar lo que esté en buen estado es una forma de reducir el gasto.

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Las actividades extraescolares merecen una planificación previa. La mayoría de los centros y asociaciones de la comunidad abren los plazos de inscripción en septiembre, por lo que conviene consultar la oferta con antelación. Una agenda con demasiadas actividades puede generar estrés en los niños, especialmente en los primeros tramos de la etapa escolar, por lo que los especialistas aconsejan no superar las dos o tres actividades semanales fuera del horario lectivo.