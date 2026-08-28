Las 15 imágenes más espectaculares del último gran eclipse de 2026

La noche del 27 al 28 de agosto, el fenómeno astronómico conocido como “Luna de Sangre” pudo observarse a simple vista desde América, Europa y África y reunió a familias y aficionados

América fue el continente más favorecido: en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, la Luna estuvo sobre el horizonte durante todo el fenómeno (AP/Gregorio Borgia)
América fue el continente más favorecido: en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, la Luna estuvo sobre el horizonte durante todo el fenómeno (AP/Gregorio Borgia)
Guardar
La Luna entra en la umbra de la Tierra durante un eclipse lunar parcial, sobre una estatua en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el 27 de agosto de 2026 (Yuri CORTEZ/AFP)
La Luna entra en la umbra de la Tierra durante un eclipse lunar parcial, sobre una estatua en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el 27 de agosto de 2026 (Yuri CORTEZ/AFP)
El eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
El eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
El fenómeno se extendió por más de 5 horas, tiempo durante el cual el público disfrutó de cada etapa del eclipse (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
El fenómeno se extendió por más de 5 horas, tiempo durante el cual el público disfrutó de cada etapa del eclipse (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
La luna llena, también conocida como la Luna del Esturión, se ocultó tras los rascacielos de Varsovia durante un eclipse lunar parcial, el 28 de agosto de 2026 (Sergei Gapon/AFP)
La luna llena, también conocida como la Luna del Esturión, se ocultó tras los rascacielos de Varsovia durante un eclipse lunar parcial, el 28 de agosto de 2026 (Sergei Gapon/AFP)
Los eclipses lunares pueden ser penumbrales, parciales o totales, dependiendo de la parte de la sombra terrestre que cubra la Luna (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
Los eclipses lunares pueden ser penumbrales, parciales o totales, dependiendo de la parte de la sombra terrestre que cubra la Luna (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
Se observa un eclipse lunar a través de las nubes, detrás del Monumento a Washington, en Washington, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Cliff Owen)
Se observa un eclipse lunar a través de las nubes, detrás del Monumento a Washington, en Washington, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Cliff Owen)
La intensidad del color rojo dependió de las condiciones atmosféricas. Si hubo mucho polvo o nubes, la Luna pudo verse más oscura y rojiza (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
La intensidad del color rojo dependió de las condiciones atmosféricas. Si hubo mucho polvo o nubes, la Luna pudo verse más oscura y rojiza (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
La Luna en el inicio de la fase penumbral durante el eclipse lunar parcial sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 28 de agosto de 2026 (Jack Guez/AFP)
La Luna en el inicio de la fase penumbral durante el eclipse lunar parcial sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 28 de agosto de 2026 (Jack Guez/AFP)
Se observa la Luna a través de una bandera mexicana durante el eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
Se observa la Luna a través de una bandera mexicana durante el eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
La luna llena sale tras los edificios de apartamentos del centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel)
La luna llena sale tras los edificios de apartamentos del centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel)
La Luna se oculta tras el Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Gregorio Borgia)
La Luna se oculta tras el Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Gregorio Borgia)
La luna llena sale detrás del ayuntamiento en el centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel)
La luna llena sale detrás del ayuntamiento en el centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel)
La Luna sale detrás de una estatua de Spider-Man durante un eclipse lunar parcial en El Alto, Bolivia, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Juan Karita)
La Luna sale detrás de una estatua de Spider-Man durante un eclipse lunar parcial en El Alto, Bolivia, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Juan Karita)
Un avión comercial despega al inicio de un eclipse lunar de color rojo sangre mientras la Luna sale en San Diego, California (EE. UU.), el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Mike Blake)
Un avión comercial despega al inicio de un eclipse lunar de color rojo sangre mientras la Luna sale en San Diego, California (EE. UU.), el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

Temas Relacionados

eclipseeclipse parcial de Lunaeclipse de Lunacienciaastronomíafenómeno astronómicoeclipse lunarÚltimas noticias AméricaLunaFotosFotos al 100

Últimas noticias

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

Detuvieron un sospechoso por el crimen del joven en La Matanza e identificaron a un segundo implicado

Pidieron llevar a juicio a 11 personas acusadas de formar parte de una red que desviaba armas a mercados ilegales

El Gobierno oficializó el aumento de las Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán los beneficiarios

Piden juicio para un hombre acusado de abusar de seis mujeres tras captarlas con falsos castings

Infobae América

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos