Las 15 imágenes más espectaculares del último gran eclipse de 2026

América fue el continente más favorecido: en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, la Luna estuvo sobre el horizonte durante todo el fenómeno (AP/Gregorio Borgia)
28 Ago, 2026 01:39 a. m. EST
La Luna entra en la umbra de la Tierra durante un eclipse lunar parcial, sobre una estatua en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el 27 de agosto de 2026 (Yuri CORTEZ/AFP) El eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez) El fenómeno se extendió por más de 5 horas, tiempo durante el cual el público disfrutó de cada etapa del eclipse (REUTERS/Jose Luis Gonzalez) La luna llena, también conocida como la Luna del Esturión, se ocultó tras los rascacielos de Varsovia durante un eclipse lunar parcial, el 28 de agosto de 2026 (Sergei Gapon/AFP) Los eclipses lunares pueden ser penumbrales, parciales o totales, dependiendo de la parte de la sombra terrestre que cubra la Luna (REUTERS/Jose Luis Gonzalez) Se observa un eclipse lunar a través de las nubes, detrás del Monumento a Washington, en Washington, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Cliff Owen) La intensidad del color rojo dependió de las condiciones atmosféricas. Si hubo mucho polvo o nubes, la Luna pudo verse más oscura y rojiza (REUTERS/Jose Luis Gonzalez) La Luna en el inicio de la fase penumbral durante el eclipse lunar parcial sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 28 de agosto de 2026 (Jack Guez/AFP) Se observa la Luna a través de una bandera mexicana durante el eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez) La luna llena sale tras los edificios de apartamentos del centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel) La Luna se oculta tras el Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Gregorio Borgia) La luna llena sale detrás del ayuntamiento en el centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel) La Luna sale detrás de una estatua de Spider-Man durante un eclipse lunar parcial en El Alto, Bolivia, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Juan Karita) Un avión comercial despega al inicio de un eclipse lunar de color rojo sangre mientras la Luna sale en San Diego, California (EE. UU.), el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Mike Blake)