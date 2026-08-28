España

Un estudio apunta que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de muerte por cáncer de mama: la clave se encuentra en los polifenoles

Investigadores de la Universidad de Cambridge matizan que aunque el café sea la principal fuente de estos compuestos no significa necesariamente que sea el responsable

Una mujer bebiendo café (Shutterstock)
Una mujer bebiendo café (Shutterstock)
Guardar

Tomar café podría estar relacionado con una menor mortalidad entre las mujeres que han tenido cáncer de mama. Así lo sugiere un estudio de la Universidad de Cambridge que siguió durante una media de 11,5 años a 95 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Los resultados apuntan a que una mayor ingesta de polifenoles, compuestos naturales presentes en numerosos alimentos de origen vegetal, se asocia con un menor riesgo de morir por cáncer de mama.

El hallazgo, publicado en la British Journal of Nutrition, llama especialmente la atención por un motivo: el café fue la principal fuente de polifenoles consumidos por las participantes, además de ser la mayor de dos grupos concretos analizados en el trabajo, los ácidos fenólicos y los lignanos. Los investigadores analizaron la alimentación de las participantes mediante un cuestionario de frecuencia de consumo y estimaron la cantidad de polifenoles ingeridos utilizando una base de datos especializada. Después estudiaron la relación entre su consumo y distintos resultados a largo plazo, como la mortalidad por cáncer de mama, la recurrencia de la enfermedad y la mortalidad por cualquier causa.

PUBLICIDAD

Los resultados fueron llamativos. Las mujeres con una mayor ingesta de polifenoles totales presentaron un menor riesgo de mortalidad específica por cáncer de mama. La misma asociación se observó para los ácidos fenólicos y los lignanos. En el caso de los ácidos fenólicos, además, se encontró una relación con un menor riesgo de recurrencia del cáncer de mama y de mortalidad por cualquier causa.

En concreto, el análisis estadístico estimó que la ingesta elevada de polifenoles se asociaba con aproximadamente un 80% menos de riesgo de mortalidad específica por cáncer de mama. Para los ácidos fenólicos y los lignanos, las asociaciones fueron incluso mayores. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con prudencia: se trata de cocientes de riesgo obtenidos en un estudio observacional, no de una prueba de que estos compuestos, o el café, sean responsables de prolongar la vida.

PUBLICIDAD

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

El secreto de los polifenoles

Los polifenoles son una extensa familia de sustancias presentes de forma natural en alimentos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cacao, aceite de oliva, té y café. Se han investigado por su posible participación en procesos relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo y otras vías biológicas implicadas en el desarrollo y la progresión del cáncer.

El café contiene numerosos compuestos bioactivos, entre ellos distintos polifenoles. No obstante, que sea la principal fuente de estos compuestos en el estudio no significa necesariamente que sea el responsable de los resultados. Las personas que consumen más café pueden presentar también otros hábitos alimentarios o estilos de vida que influyan en su salud.

Esta es precisamente una de las principales limitaciones del trabajo. La investigación incluyó únicamente a 95 mujeres y no fue un ensayo clínico en el que unas participantes recibieran café y otras no. Por tanto, no permite establecer una relación de causa y efecto.

Además, factores como el subtipo y el estadio del cáncer, los tratamientos recibidos, la actividad física, el peso corporal, otras enfermedades y el patrón general de alimentación pueden influir en la supervivencia. Por eso, el mensaje no es que las mujeres con cáncer de mama deban empezar a beber grandes cantidades de café.

Temas Relacionados

CaféCáncerCáncer de mamaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mejores imágenes del eclipse parcial de Luna: un evento astronómico que ha podido disfrutarse en toda España

El planeta Tierra ha proyectado su sombra sobre el 93 % del disco lunar, llegando a su máximo a las 06.12 horas

Las mejores imágenes del eclipse parcial de Luna: un evento astronómico que ha podido disfrutarse en toda España

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Ambos países han acordado iniciar esta compra bajo el paraguas del recurso SAFE, un mecanismo de la Unión Europea que pretende agilizar las inversiones de los Estados miembros

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El monarca ha fallecido este viernes, ha anunciado la Casa Real noruega. Llevaba ingresado desde el 17 de agosto en el hospital por una infección bacteriana en la sangre

Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

El bloqueo se ha levantado tras la intervención policial

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

No solo es Ceuta: Europa avisa a España de que la “vía argelina” es una ruta “muy atractiva” para las mafias, mientras las llegadas crecen un 24%

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta, pero pide tiempo: “Afirmar que todos pueden ser devueltos de la noche a la mañana es una imprudencia”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes