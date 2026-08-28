Un estudio apunta que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de muerte por cáncer de mama: la clave se encuentra en los polifenoles

Una mujer bebiendo café (Shutterstock)

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Tomar café podría estar relacionado con una menor mortalidad entre las mujeres que han tenido cáncer de mama. Así lo sugiere un estudio de la Universidad de Cambridge que siguió durante una media de 11,5 años a 95 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Los resultados apuntan a que una mayor ingesta de polifenoles, compuestos naturales presentes en numerosos alimentos de origen vegetal, se asocia con un menor riesgo de morir por cáncer de mama.

El hallazgo, publicado en la British Journal of Nutrition, llama especialmente la atención por un motivo: el café fue la principal fuente de polifenoles consumidos por las participantes, además de ser la mayor de dos grupos concretos analizados en el trabajo, los ácidos fenólicos y los lignanos. Los investigadores analizaron la alimentación de las participantes mediante un cuestionario de frecuencia de consumo y estimaron la cantidad de polifenoles ingeridos utilizando una base de datos especializada. Después estudiaron la relación entre su consumo y distintos resultados a largo plazo, como la mortalidad por cáncer de mama, la recurrencia de la enfermedad y la mortalidad por cualquier causa.

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Los resultados fueron llamativos. Las mujeres con una mayor ingesta de polifenoles totales presentaron un menor riesgo de mortalidad específica por cáncer de mama. La misma asociación se observó para los ácidos fenólicos y los lignanos. En el caso de los ácidos fenólicos, además, se encontró una relación con un menor riesgo de recurrencia del cáncer de mama y de mortalidad por cualquier causa.

En concreto, el análisis estadístico estimó que la ingesta elevada de polifenoles se asociaba con aproximadamente un 80% menos de riesgo de mortalidad específica por cáncer de mama. Para los ácidos fenólicos y los lignanos, las asociaciones fueron incluso mayores. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con prudencia: se trata de cocientes de riesgo obtenidos en un estudio observacional, no de una prueba de que estos compuestos, o el café, sean responsables de prolongar la vida.

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El secreto de los polifenoles

Los polifenoles son una extensa familia de sustancias presentes de forma natural en alimentos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cacao, aceite de oliva, té y café. Se han investigado por su posible participación en procesos relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo y otras vías biológicas implicadas en el desarrollo y la progresión del cáncer.

El café contiene numerosos compuestos bioactivos, entre ellos distintos polifenoles. No obstante, que sea la principal fuente de estos compuestos en el estudio no significa necesariamente que sea el responsable de los resultados. Las personas que consumen más café pueden presentar también otros hábitos alimentarios o estilos de vida que influyan en su salud.

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Esta es precisamente una de las principales limitaciones del trabajo. La investigación incluyó únicamente a 95 mujeres y no fue un ensayo clínico en el que unas participantes recibieran café y otras no. Por tanto, no permite establecer una relación de causa y efecto.

Además, factores como el subtipo y el estadio del cáncer, los tratamientos recibidos, la actividad física, el peso corporal, otras enfermedades y el patrón general de alimentación pueden influir en la supervivencia. Por eso, el mensaje no es que las mujeres con cáncer de mama deban empezar a beber grandes cantidades de café.