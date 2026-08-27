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Jordi Cruz, chef Michelín, explica cómo cortar un tomate para ensaladas: “Puede parecer una tontería, pero no lo es. Conservas toda la jugosidad dentro”

El cocinero comparte un sencillo truco para mejorar las recetas con tomate

El corte influye en el sabor
Rama de tomates y Jordi Cruz. (Montaje Infobae)
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Los tomates son uno de los ingredientes más habituales en las ensaladas, especialmente durante los meses de verano. Su sabor fresco y su elevado contenido en agua los convierten en una opción sencilla para preparar platos ligeros y refrescantes, ya sea como ingrediente principal o acompañados de otras verduras.

Sin embargo, la forma de cortar un tomate también puede influir en el resultado final. Aunque pueda parecer un gesto sin importancia, la manera en que se manipula esta hortaliza puede ayudar a conservar mejor su jugosidad y textura.

El chef Jordi Cruz ha explicado en sus redes sociales un sencillo truco para preparar los tomates cuando van a formar parte de una ensalada. “Puede parecer una tontería, pero no lo es”, afirma el cocinero.

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Cómo cortar el tomate

El chef comienza por una cuestión básica: elegir bien el cuchillo. Para cortar el tomate, recomienda utilizar uno pequeño y con sierra, ya que, según explica, la acidez de esta hortaliza puede dañar los cuchillos de filo.

A continuación, Jordi Cruz se centra en la propia estructura del tomate. En su interior se encuentran diferentes partes, entre ellas los tabiques que separan los distintos espacios donde se concentran las semillas y el líquido. Precisamente estos tabiques son la clave de su método para conseguir que el tomate conserve toda su jugosidad.

Para ponerlo en práctica, primero hay que cortar la parte superior e inferior del tomate para poder observar cómo están distribuidos estos tabiques. Una vez identificados, el chef recomienda utilizarlos como referencia y realizar los cortes entre ellos, en lugar de atravesarlos directamente. De esta manera, al cortar las rodajas, el líquido del tomate queda contenido en su interior y no se pierde sobre la tabla de cortar.

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Cómo sacar partido al tomate en las ensaladas

El tomate puede convertirse en el ingrediente principal de una ensalada o servir como acompañamiento de otros alimentos. Una de las combinaciones más sencillas es mezclarlo con cebolla, pepino y pimiento, aunque también admite ingredientes como el atún, el queso fresco, las aceitunas o el huevo cocido. De esta forma, es posible preparar platos variados sin necesidad de recurrir a elaboraciones demasiado complejas.

Por otra parte, es importante prestar atención al momento de aliñar la ensalada. El aceite de oliva, el vinagre y una pizca de sal son suficientes para realzar el sabor del tomate, aunque conviene añadirlos justo antes de consumirla para evitar que las verduras pierdan textura. Si el tomate está especialmente maduro y jugoso, su propio líquido puede integrarse con el aliño y aportar todavía más sabor al conjunto.

Además, elegir tomates en su punto óptimo de maduración permite disfrutar de una mejor textura y sabor. Variedades como el tomate rosa, el corazón de buey o el tomate de rama pueden utilizarse en ensaladas, dependiendo del resultado que se busque. En cualquier caso, conservar bien su jugosidad ayudará a que el plato resulte más fresco y sabroso.

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