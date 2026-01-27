España

Tirarse pedos puede tener numerosos beneficios para tu salud, según la ciencia

Un estudio revela la importancia de los gases que se forman en el intestino para la presión arterial

Una mujer con dolor de
Una mujer con dolor de tripa. (Freepik)

Tirarse un pedo figura entre los actos más rechazados socialmente. Aunque responde a una función natural del cuerpo, suele causar incomodidad y vergüenza tanto en quien lo expulsa como en quienes lo presencian. Por este motivo, es normal que retengamos los gases en público.

Aunque pueda parecer un acto inofensivo, realmente es más relevante de lo que se suele pensar. En 2008, un grupo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicaron un estudio en el que profundizaron en la importancia del sulfuro de hidrógeno, uno de los principales componentes de las flatulencias.

Las pruebas revelaron que este gas actúa como regulador natural de la presión arterial, ayudando a dilatar los vasos sanguíneos y a mantener la tensión en niveles adecuados. Sin embargo, los efectos beneficiosos se producen internamente y no como resultado de la expulsión de gases.

Los beneficios de tirarse pedos

Aunque no tenga beneficios para la tensión arterial, soltar flatulencias tiene numerosos efectos positivos. Retener los gases es una costumbre frecuente y, en la mayoría de los casos, no produce consecuencias graves para la salud.

Sin embargo, cuando los gases no se eliminan, pueden acumularse en el intestino y provocar sensación de hinchazón, presión abdominal y malestar. El cuerpo está preparado para expulsar estos gases de manera natural y, si se impide esta función, la incomodidad puede aumentar.

Al contener las flatulencias, parte del gas se reabsorbe en la mucosa intestinal y se elimina a través de la respiración, mientras que el resto permanece en el intestino hasta que pueda salir.

Incluso si se retienen varias veces al día, el gas terminará por liberarse, ya que no desaparece por sí solo. En la mayoría de los casos, contener los gases solo provoca molestias pasajeras, pero siempre que sea posible, es preferible dejarlos salir para evitar malestar.

Cómo se producen los gases

El proceso de formación de gases en el sistema digestivo es completamente normal y responde a la digestión de alimentos y a la acción de las bacterias intestinales. Los nutrientes que no se absorben en el intestino delgado, como los azúcares y la fibra, llegan al colon, donde son fermentados y se producen gases.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

La composición de un pedo es principalmente nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y, en algunos casos, metano. El olor desagradable de algunas flatulencias se debe a compuestos de azufre y a la descomposición de ciertos alimentos en el intestino.

No existe evidencia de que retener los gases cause problemas digestivos graves. Sin embargo, si la acumulación de gas se acompaña de síntomas como dolor persistente, náuseas, sangre en las heces o cambios en el ritmo intestinal, es recomendable consultar a un médico, ya que podría ser señal de alguna alteración que requiera evaluación.

Para reducir la producción de gases, conviene identificar alimentos que puedan favorecer su aparición, como las legumbres, los lácteos en caso de intolerancia o ciertas verduras. Comer despacio, evitar bebidas carbonatadas y reducir el consumo de chicles también puede ayudar.

