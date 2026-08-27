El chiringuito más icónico de la Bahía de Cádiz donde puedes comer pescaíto frito con los pies en el agua: tiene casi un siglo de historia y abre todo el año

‘Cantina El Titi-El Bartolo’, con los pies en la arena y frente a la bahía de Cádiz desde 1934 (Guía Repsol / Juan Carlos Toro)

Guardar

Hay lugares precedidos por su propia fama. También en lo que a gastronomía se refiere. Restaurantes con décadas de vida que llenan sus mesas a base de locales y turistas y que siguen sirviendo lo de siempre a la manera de siempre, como una especie de desafío al paso del tiempo. La Cantina El Titi es uno de estos lugares, un chiringuito gaditano que se ha convertido en todo un monumento a la fritura.

Ubicado en la playa de La Casería, al noroeste del término de San Fernando y bañada por las aguas de la bahía de Cádiz, este chiringuito podría calificarse como el más pintoresco de toda la costa gaditana. Un edificio de madera pintado de colores llamativos que sirve uno de los mejores pescados fritos de la zona y que lleva cerca de un siglo en funcionamiento.

PUBLICIDAD

La Cantina El Titi-El Bartolo fue fundada en 1934 por Antonio ‘El Cacho’ y su mujer, Antonia Muñoz Márquez, aprovechando un antiguo almacén de pescadores. Heredó el negocio Bartolomé Muñoz, al que conocían como ‘El Titi’ y que dio nombre al establecimiento. La familia Muñoz sigue regentando el negocio a día de hoy, con Macarena y Reinaldo Muñoz al frente del establecimiento familiar. Ellos se encargaron de ampliar la carta, sirviendo algo más que el pescado frito y los pimientos que se ponían hasta entonces.

Su fama ha continuado atrayendo a locales y a turistas, siendo hoy uno de los rincones más demandados de la zona. El local ha recibido incluso las alabanzas de grandes guías gastronómicas como la Guía Repsol, que le otorgaba uno de sus premios Solete en el verano del 2025.

PUBLICIDAD

Chiringuito La Cantina del Titi, en playa de la Casería, Cádiz

Pescado frito con los pies a remojo

Comer allí es una experiencia única, pues permite disfrutar de los sabores más frescos de la bahía gaditana con los pies en la mismísima arena, incluso en remojo cuando sube la marea y las olas alcanzan a la propia terraza. Desde sus salones de madera se ve una de las mejores vistas de la bahía, telón de fondo perfecto para disfrutar del pescado frito que ha hecho famoso a este restaurante, considerado ya patrimonio gaditano.

En su carta se despliegan los sabores más auténticos de la costa gaditana, la mayoría de ellos pasados por la magia del aceite. Ortiguillas, puntillitas, chocos fritos, cazón, croquetas, tortilla de camarones, acedías, huevas fritas... También otros manjares sencillos, como el choco a la plancha, las sardinas, las zamburiñas, las patatas aliñadas o los pimientos asados.

PUBLICIDAD

La música está muy presente en el día a día de esta cantina: en verano hay cantantes en directo martes, jueves y domingo; en diciembre, zambomba; y en carnavales, chirigotas. Porque este templo del pescado frito abre todo el año, tanto en verano como en invierno, aunque en los meses más fríos solo al mediodía. Excepto los lunes y dos semanas en septiembre, abren cada día del año.

Otros chiringuitos de la Bahía para despedir el verano

La provincia de Cádiz, especialmente su costa, está repleta de estupendos chiringuitos donde las vistas y el ambiente marino se combinan con una buena propuesta gastronómica. Estos son solo algunos de ellos.

PUBLICIDAD

<b>Beach Club Potito (Cádiz)</b>

Situado en la playa de La Victoria, considerada por muchos la mejor playa urbana de Europa, Beach Club Potito es el club anexo al chiringuito Potito, una opción excelente para deleitarse con la gastronomía gaditana a pie de playa. Su carta está basada en la cocina tradicional, con el pescado de la bahía como protagonista indiscutible. El atún rojo salvaje de las almadrabas gaditanas, el calamar de potera de Conil, el ‘pescaíto’ frito o los suculentos arroces son algunas de las estrellas de su carta.

<b>La Kalima (Barbate)</b>

En el paraíso gaditano del atún se encuentra La Kalima, un chiringuito a pie de playa ubicado en Cala Isabel con vistas al faro de Trafalgar. En su carta brillan platos con el atún rojo de la zona como protagonista, elaboraciones como tostas y tacos, tartar, banderillas, ventrescas y clásicos como el atún encebollado. Además, allí se celebran casi a diario conciertos de música en directo, amenizando las tardes con el atardecer sobre el Atlántico como fondo.

PUBLICIDAD

<b>Bongo (Chiclana de la Frontera)</b>

En Chiclana de la Frontera, más concretamente en la playa de Sancti Petri, la Guía Repsol ha querido destacar Bongo, uno de los chiringuitos más emblemáticos de la costa gaditana. Famoso por sus atardeceres, que atraen a diario a numeroso público dispuesto a disfrutar de sus espectaculares puestas de sol, este chiringuito sirve copas y cócteles, pero también tapas, platos y raciones como papas aliñadas, carnes, pescados… Está abierto desde 1992 y celebra también celebraciones y eventos.

<b>Vida Mía Montijo (Sanlúcar de Barrameda)</b>

El Chiringuito Vida Mía se encuentra en la playa Montijo de Chipiona, próxima a Sanlúcar de Barrameda. Este local gaditano se especializa en cocina tradicional sanluqueña, elaborada con productos frescos y de cercanía. Sus impagables vistas, especialmente bonitas durante las puestas del sol, hacen de este chiringuito un must también para los tardeos y las cenas.

PUBLICIDAD