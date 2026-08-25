La icónica freiduría de Cádiz que recibe un premio por su historia y tradición: nacida en 1932 y especializada en mariscos fritos y tortillas de camarones

La Freiduría Las Flores, Premio Turismo 2026 por el Ayuntamiento de Cádiz (Montaje Infobae)

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Cádiz es famoso por sus fritos, y este establecimiento es uno de los grandes culpables de ello. Desde hace ya casi un siglo, las vitrinas de la Freiduría Las Flores (Pl. Topete, 4) funcionan como atractivo escaparate, en el que se va depositando el pescado y el marisco recién frito. Podría decirse que es incluso uno de los ‘monumentos’ más visitados de la ciudad. Ahora, el Ayuntamiento de Cádiz ha reconocido a esta histórica freiduría como lo que es, un lugar de interés turístico para todo aquel que visita la ciudad gaditana.

Este icónico establecimiento recibe este año el Premio Turismo 2026, otorgado por la Mesa de Turismo y Comercio del Ayuntamiento. La Mesa, presidida por la teniente de alcalde de Turismo y Comercio, Beatriz Gandullo, y conformada por entidades y asociaciones de los sectores turístico, hostelero y comercial de la ciudad, ha elegido este restaurante por ser “uno de los establecimientos emblemáticos de la capital, por su trayectoria, su arraigo y su contribución a la promoción turística a través de la gastronomía”.

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Un icono gaditano

El Premio Turismo tiene como objetivo reconocer el trabajo de personas, empresas e instituciones que contribuyen con su actividad y trayectoria a promocionar Cádiz, reforzar su proyección exterior y consolidar la ciudad como destino turístico. En esta edición, la Mesa ha puesto en valor el recorrido de Las Flores y su vinculación con una de las principales señas de identidad de la gastronomía gaditana: el pescado frito.

Freiduría Las Flores fue fundada en 1932 y, con el paso de las décadas, se ha convertido en uno de los establecimientos más reconocibles de Cádiz. Su presencia en el entorno de la Plaza Topete, conocida popularmente como Plaza de las Flores, y en el Paseo Marítimo con su segundo local, la ha convertido también en una referencia tanto para vecinos como para quienes visitan la ciudad.

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Tortillitas de camarones, una receta típica de Cádiz ( Jonatan Ricardi Joya/Shutterstock)

A lo largo de su larga trayectoria, el establecimiento ha mantenido una propuesta basada en la tradición y el producto, con el pescado frito como principal protagonista. “La experiencia de acudir a Las Flores, conocer su entorno y disfrutar de su pescado frito ya forma parte de la experiencia turística de Cádiz para generaciones de visitantes”, añaden desde el Ayuntamiento.

Por su parte, la teniente de alcalde de Turismo y Comercio ha destacado que “la Freiduría Las Flores representa perfectamente lo que queremos reconocer con este premio, con una trayectoria de décadas, vinculada a Cádiz y a su identidad, que ha sabido mantener una tradición y convertirla en un atractivo para quienes nos visitan”.

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Tortillitas, cazón, chocos y papas aliñás

Gracias a una remodelación, el antiguo freidor que llevaba activo desde los años 30 anexionó un bar situado junto a él, por lo que ahora cuenta con un amplio número de mesas y con una terraza donde se puede degustar el pescado recién frito, además de marisco y algunos aliños. Desde que comenzó su andadura, este establecimiento ha estado regentado por dos familias de origen gallego, los Villar y los Neira. Actualmente, es la tercera y cuarta generación la que gerencia este establecimiento y también el que abrieron tiempo después en el Paseo Marítimo.

En su carta, colgada a las espaldas de la vitrina, se ofrecen frituras como pescaito frito de toda clase, tortillitas de camarones, cazón en adobo, chocos, chipirones... Se pueden pedir para comer allí o bien para llevar en cucuruchos, ideales para llevar a la playa o para comer por la calle con la mano. Más allá de estos clásicos, algunas recetas de cocina como huevas y patatas aliñadas, pulpo, salpicón de marisco, gambas blancas, bocas de cangrejo...

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