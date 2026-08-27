Un hombre de 89 años, segunda víctima mortal en Andalucía por el virus del Nilo

Un operario fumiga contra el virus el Nilo. (Europa Press)

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Andalucía ha registrado este jueves la segunda víctima mortal por el virus del Nilo Occidental (VNO) este 2026. Se trata de un hombre de 89 años, oriundo de Sevilla y con patologías previas.

El hombre residía en Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera, y permanecía ingresado desde el 24 de agosto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo Occidental. La muerte se ha producido este jueves.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado que, en este verano, se han diagnosticado 54 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos: 37 leves y 17 graves. Entre estos últimos figuran los dos fallecidos registrados este año en la comunidad.

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La primera de las muertes se produjo el pasado 5 de agosto y correspondía a un vecino de Dos Hermanas de 82 años, también con patologías previas. Con este nuevo caso, la provincia de Sevilla concentra las dos víctimas mortales notificadas en Andalucía este año.

Cuatro hospitalizados y 27 municipios en alerta

Los datos oficiales añaden que hasta ahora se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 566 usuarios. También se ha llevado a cabo despistaje de arbovirosis en 122 casos de meningitis víricas. De los 54 casos confirmados este año, la Junta de Andalucía ha informado de que cuatro todavía permanecen hospitalizados. El resto presenta una evolución favorable y continúan su tratamiento en casa.

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La empresa de control de plagas y sanidad ambiental Lokímica ha reforzado con nuevos y más medios, incluido drones, las actividades de control y tratamientos contra los mosquitos que propagan el virus del Nilo Occidental (VNO), tanto para la fase adulta --mosquito que vuela y que está generando el problema ahora de salud pública-- como en larva --está en el agua estancada antes de ser adultos-- para reducir los riesgos de transmisión y hacer frente a la situación de emergencia que se está viviendo.

La vigilancia territorial mantiene en situación de área en alerta a 27 municipios, un distrito y una pedanía de Andalucía. Ese mapa de riesgo coincide con una intensificación de los controles en humanos, mosquitos y animales.

En fauna, se ha detectado circulación de VNO en siete aves silvestres de un total de 279 analizadas, además de en dos équidos. El seguimiento entomológico, por su parte, se ha reforzado desde el inicio del periodo de altas densidades de mosquitos.

El virus del Nilo Occidental

Imagen de un mosquito, vía de transmisión del Virus del Nilo Occidental (Junta de Andalucía)

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida principalmente por mosquitos. La enfermedad pasa, en la mayoría de los casos, de forma silenciosa: cerca del 80% de los afectados no muestran ningún síntoma tras la picadura de un mosquito infectado.

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El 20% de pacientes sintomáticos suele sufrir fiebre, dolor de cabeza persistente, fatiga intensa, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos. Aunque es poco frecuente, para algunos pacientes la patología puede ser mortal, sobre todo en aquellos mayores y con patologías previas.

Andalucía no es la única afectada por esta enfermedad. Este martes, Extremadura ha comunicado el primer fallecimiento por virus del Nilo en 2026. La víctima, una mujer de 68 años, se encontraba ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha contabilizado un total de 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, 15 menos que en 2025, cuando se alcanzaron los 39 casos y los 5 fallecidos en la región.

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Este año, el virus ha llegado por primera vez a Canarias. El archipiélago ha registrado tres casos en caballos y, por el momento, ningún contagio entre humanos.