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Un estudio sobre la alimentación en la menopausia utiliza datos obtenidos en hombres: “No hay evidencia científica para mujeres mayores de 40 años”

El estudio, actualmente retirado por la Aesan, no alertaba de esta limitación en su investigación

Una mujer con menopausia decidiendo lo que va a comer (Canva)
Una mujer con menopausia decidiendo lo que va a comer (Canva)
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Un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Aesan) sobre la alimentación de las mujeres durante la menopausia ha basado sus recomendaciones nutricionales en investigaciones realizadas exclusivamente en hombres, según ha informado eldiario.es. El documento, ya retirado de la página oficial del organismo público, no alertaba de esta limitación en su estudio, dando lugar a una información engañosa para la población femenina, advierten las científicas de la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

Fue Sonia de Pascual-Teresa la primera en detectar este error en la publicación académica. Según cuenta por teléfono a Infobae, la científica del CSIC se encontraba trabajando en un proyecto dirigido a mujeres perimenopáusicas con vitamina C cuando se topó con el informe. En el documento, se incluía una tabla que daba valores de ingesta adecuada y de referencia de nutrientes para la población femenina mayor de 40 años.

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“Como investigadora, me fui a las referencias que ponían para dar esos valores y, al comprobarlas, vi que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) decía en esos informes que no hay datos en mujeres, son datos de hombres y además de adultos, es decir, mayores de 18 años”, dice. La publicación no alertaba en ningún momento de esta licencia que se tomaban. “Lo que se ha hecho es asumir que todos somos iguales exactamente, solo que pesamos distinto, y lo han calculado por peso”, explica.

“Es más fácil estudiar a los hombres que a las mujeres”

De Pascual-Teresa aclara que no cree que la Aesan tuviera malas intenciones a la hora de publicar este informe, “el problema es que la tabla es un poco engañosa”. De hecho, la científica asegura que es frecuente que, en la investigación biomédica y alimentaria, se utilicen datos relativos a hombres para hablar de mujeres, porque “es más fácil” estudiarlos a ellos que a ellas.

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Una dieta rica en vegetales, legumbres y grasas saludables ayuda a reducir los sofocos durante la menopausia, según Mayo Clinic y Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los cambios hormonales que hay en el cuerpo, tanto por el ciclo menstrual como después, en la menopausia, modifican lo que se llama la biodisponibilidad, tanto de los fármacos como de los nutrientes. La gente lo que hace es estudiar solo a los hombres, porque son una población mucho más homogénea y no genera desviaciones de la misma forma que las mujeres”, explica.

De Pascual-Teresa defiende que “hay que invertir en investigación” que se centre en mujeres de este grupo de edad, “porque ahora mismo no existen esos estudios”. El problema, indica, es que estos errores pueden tener una repercusión importante en la sociedad. “Si se considera que ya hay evidencia científica, no hace falta financiar nueva. Además, engañan a esas mujeres mayores de 40 años, que se van a creer que tienen que cumplir esas ingestas”, dice. Las consecuencias podrían verse también en la industria de suplementos alimenticios, que puede intentar “vender a esas mujeres productos en base a esas recomendaciones”, sin tener ninguna base científica verdadera.

Es por ello que su primer impulso fue escribir a la Aesan para advertirles del error. Tras dos intentos y varios meses de espera, el organismo contestó diciendo que “no veía que hubiera ningún error en esos datos”. Con la reciente publicación del caso en prensa, la Aesan ha optado por retirar el informe. En declaraciones a eldiario.es, que ha adelantado la noticia, la agencia ha asegurado que añadirá una nota aclaratoria en la tabla correspondiente y volverá a publicar el estudio en la primera semana de septiembre.

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