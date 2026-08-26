España

“El Gobierno opta por una vía más dura en política migratoria de lo que exige la UE”: las críticas a las nuevas leyes de asilo y extranjería

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia que los anteproyectos del Ejecutivo suponen un riesgo para la garantía del derecho de asilo y el respeto a los derechos humanos

Decenas de personas en una playa de Ceuta. (Europa Press)
Decenas de personas en una playa de Ceuta. (Europa Press)
Guardar

La entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio no solo ha desencadenado una crisis humanitaria inédita en la ciudad autónoma, sino que también ha propiciado cambios en la legislación. Este martes, el Gobierno ha aprobado dos anteproyectos de ley para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio: una nueva ley de asilo, que sustituirá a la de 2009, y la reforma de la actual norma de extranjería.

Los dos anteproyectos suponen un endurecimiento en la política migratoria de España, al incluir, entre otras medidas, un refuerzo de los controles en frontera y procedimientos más ágiles para las expulsiones. Respecto a la nueva ley de asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de “graves retrocesos en derechos”, ya que la iniciativa contempla “medidas más duras de las que obliga la Unión Europea”, lo que puede poner en riesgo el derecho de asilo.

PUBLICIDAD

CEAR sostiene que el Gobierno ha optado por ignorar las demandas de las organizaciones especializadas, que reclamaban un pacto enfocado en la protección de las personas solicitantes de asilo y sus derechos. “Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional”, han señalado Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director general de la entidad.

La organización, que participó activamente en la redacción de las leyes de asilo de 1984 y 2009, lamenta que no se hayan incorporado propuestas clave, como el refuerzo de vías legales y seguras para solicitar asilo desde embajadas o consulados. Bajo la nueva redacción, la admisión de estas solicitudes “quedaría en manos de la discrecionalidad de las representaciones diplomáticas”, señala CEAR.

PUBLICIDAD

Dos migrantes en la playa El Trampolín en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)
Dos migrantes en la playa El Trampolín en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

Para la organización, entre las novedades más controvertidas del anteproyecto, figura la posibilidad de aplicar procedimientos fronterizos menos garantistas por causas no obligatorias, como el hecho de que la persona procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. Actualmente, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo solo exige la aplicación de estos procedimientos cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%, cuando la persona represente una amenaza para la seguridad nacional o presente documentación falsa.

El anteproyecto también incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como establecer excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, “medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar”, recuerda CEAR.

Extiende los plazos de detención

Además, critica la organización, la propuesta contempla la posibilidad de extender los plazos de detención: en el triaje, de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial, y durante el procedimiento fronterizo, de un máximo de 8 días a dos semanas. Además, se mantiene el límite de 60 días de internamiento pero se habilita la opción de prorrogarlo hasta 120 días si la persona solicita protección internacional.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas". (Fuente: Europa Press/DPA)

Otro de los puntos críticos identificados por CEAR es la eliminación de las razones humanitarias como fundamento para acceder al asilo, a pesar de que el pacto europeo permite a los Estados miembro establecer este tipo de estatutos. Según la interpretación de la legislación vigente y la jurisprudencia consolidada, añade la organización,estas razones no generan conflictos con los estatutos de protección internacional.

La reforma propuesta también endurece los requisitos para la reagrupación familiar de personas refugiadas, advierten. Si la solicitud se presenta pasado un año, se exigirán pruebas de medios económicos y de vivienda adecuada, un criterio que hasta ahora no era obligatorio en la legislación española. “La nueva Ley dificultaría enormemente la reagrupación familiar”, aseguran.

La organización remarca que el anteproyecto representa un retroceso en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, el acceso a información y el reconocimiento de personas apátridas. “La nueva ley de asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno que recapacite y retire esa propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres”, concluyen.

Temas Relacionados

Migrantes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Un estudio sobre la alimentación en la menopausia utiliza datos obtenidos en hombres: “No hay evidencia científica para mujeres mayores de 40 años”

El estudio, actualmente retirado por la Aesan, no alertaba de esta limitación en su investigación

Un estudio sobre la alimentación en la menopausia utiliza datos obtenidos en hombres: “No hay evidencia científica para mujeres mayores de 40 años”

Receta de carne desmechada, un clásico de la cocina caribeña muy fácil de preparar en casa

En esta receta colombiana, la carne de ternera se cocina a fuego lento hasta conseguir una textura tierna que podamos deshilachar, para luego mezclar con un clásico hogao que multiplicará su sabor

Receta de carne desmechada, un clásico de la cocina caribeña muy fácil de preparar en casa

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre

Desde las calas protegidas de Menorca hasta las lagunas de Creta, una selección de destinos costeros combina seguridad en el baño, servicios familiares y precios de temporada baja

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador

El TSXG aprecia una “total falta de concreción e inconsistencia” en las rebajas aplicadas por la empresa de transporte marítimo

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

ECONOMÍA

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador