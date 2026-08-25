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Una granja en Australia ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar caballos en 2027

La propuesta acepta viajeros entre 18 y 64 años en plena naturaleza australiana

Una joven con sombrero cepilla a un caballo marrón en un prado con vallas de madera y vegetación.
Las tareas del voluntariado van desde la jardinería hasta el cuidado de caballos. También acompañar a los animales durante los entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este verano ya se corrió la voz sobre un refugio de gatos en una isla griega que buscaba voluntarios. Esta vez le toca el turno a una localidad situada en el estado de Nueva Gales del Sur y no es la primera llamada para mudarse al país oceánico. Cuatro semanas en el interior de Australia, con los gastos de alojamiento y comida cubiertos, rodeado de caballos y monte salvaje. La plataforma Worldpackers tiene publicada una convocatoria de voluntariado para 2027 que ya acumula solicitudes y que encaja a la perfección con ese viaje aventurero que llevas tiempo aplazando.

Worldpackers es una red internacional que conecta a viajeros con anfitriones de todo el mundo bajo un modelo muy sencillo de intercambio. Trabajo a cambio de alojamiento y manutención. Con más de 50.000 oportunidades publicadas en distintos países, la plataforma se ha convertido en una de las referencias para quienes buscan viajar durante semanas o meses sin que el presupuesto lo impida.

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La granja se encuentra en Inverell Shire Council, una zona rural del norte de Nueva Gales del Sur, a unos 600 kilómetros al norte de Sídney. Nada de playas ni de ciudades costeras: aquí el paisaje es verde, llano, con eucaliptos y silencio. La vida gira en torno a los animales, y los voluntarios forman parte de esa rutina desde el primer día.

Una mujer con sombrero y camisa gris monta un caballo marrón sobre un terreno de tierra seca rodeado de árboles y montañas.
Muchas tardes se destinarían a cabalgar por el monte australiano después de trabajar en el voluntariado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trato es sencillo. 32 horas de trabajo a la semana a cambio de habitación privada, las tres comidas del día, acceso a lavandería, conexión a internet y traslado desde el punto de llegada hasta la granja. Al término de la estadía, los anfitriones entregan también un certificado de participación. Un día libre a la semana completa la oferta del trabajo.

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Caballos, canguros y tardes de monte

Un joven arrodillado con sombrero cuida plantas en un huerto, mientras tres caballos pastan junto a un galpón de madera y una casa.
El intercambio se realiza a través de una plataforma que conecta empresas con voluntarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas van desde la jardinería y la limpieza general hasta el cuidado directo de yeguas, potros y caballos jóvenes. Cada mañana y cada noche, los voluntarios se encargan de la alimentación, el traslado entre zonas y la limpieza de bebederos. También preparan el equipamiento y acompañan a los animales durante los entrenamientos.

Pero la parte que más llama la atención no es el trabajo en sí. Muchas tardes se destinan a cabalgar por el monte australiano, donde la fauna salvaje aparece sin avisar: canguros, koalas, emúes y equidnas forman parte del paisaje habitual de esos recorridos. El anfitrión advierte en la publicación que los participantes deben estar en condiciones de montar al menos dos horas diarias, por lo que la experiencia está pensada para quienes ya tengan soltura sobre la silla.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

Worldpackers también incluye entre los beneficios tours gratuitos por la ciudad más cercana y acceso sin coste a eventos de la zona, lo que da margen para conocer algo más allá de los límites de la propiedad.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 64 años que viajen solas y pide un nivel básico de inglés para la comunicación con los anfitriones. La estadía mínima es de cuatro semanas y puede extenderse hasta las doce. Los interesados en 2027 ya pueden presentar su candidatura a través de la página de Worldpackers, donde el anfitrión gestiona directamente los mensajes y confirma la disponibilidad antes de cerrar cada plaza.

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