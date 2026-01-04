Henar Díaz: “Este es el plan perfecto si quieres vivir un año en Australia”

Henar Díaz explica su itinerario de un año en Australia. (Composición fotográfica)

Tras pasar diez meses viviendo en Australia, la creadora de contenido Henar Díaz ha compartido en Tiktok lo que considera el itinerario ideal. Su propuesta combina estrategia laboral, elección de destinos y aprovechamiento de las estaciones con un objetivo: facilitar la adaptación, ahorrar y viajar al máximo.

Australia es un país “tan grande como parte de Europa”, por lo que no todos los destinos ofrecen las mismas oportunidades. De ahí que su plan esté pensado como una hoja de ruta progresiva, dirigida especialmente para quienes llegan sin experiencia previa, con un inglés todavía en proceso de mejora y con la necesidad de encontrar trabajo rápidamente.

Según la chica, la clave se halla en no improvisar: elegir bien la ciudad de llegada, el momento del año y el orden de los viajes. Todo esto puede marcar la diferencia entre una experiencia caótica y un año bien aprovechado.

Ciudad grande como base

La primera gran decisión es el lugar de llegada. Su recomendación es clara: empezar en una gran ciudad. Aunque el coste del alquiler es más elevado, las ventajas compensan. En las urbes, hay más oferta de empleo, más oportunidades para conocer gente y un entorno más accesible para quienes están en proceso de adaptación al idioma y a la cultura.

En el caso de Henar Díaz, su llegada fue a Sídney, una ciudad que, aunque no gusta a todo el mundo, ella recuerda como un lugar donde fue “muy feliz”. Allí recomienda quedarse unos cinco meses, aproximadamente hasta finales de febrero o principios de marzo. Ese tiempo permite trabajar de forma continuada, ganar experiencia local, mejorar el currículum y, sobre todo, ahorrar dinero.

Fotografía de archivo de la ciudad australiana de Sídney. (EFE)

La idea no es trabajar, sino también disfrutar. Díaz insiste en que sigue siendo un año sabático: hay que aprovechar la oferta cultural, social y de ocio de las grandes ciudades. De todos modos, siempre hay que tener la vista puesta en el siguiente paso del plan.

Viajar en el momento adecuado

Con los ahorros de esos primeros meses, el siguiente bloque del año está dedicado a viajar. Entre marzo y abril, Henar Díaz propone reservar unos dos meses completos para recorrer el país y sus alrededores, siempre con un enfoque realista: hostales, comida de supermercado y sin grandes lujos.

En este punto, lanza una advertencia importante: no todo vale en cualquier momento del año. La famosa East Coast australiana, uno de los recorridos más populares entre viajeros, coincide en esos meses con la “wet season”, una época de lluvias intensas y calor extremo. Por eso, su recomendación es posponerla.

Un residente local limpia los escombros frente a su casa en Australia (REUTERS/Loren Elliott)

En su lugar, aconseja explorar la West Coast, menos masificada en ese periodo y con un clima más llevadero. También sugiere aprovechar la cercanía para viajar a Nueva Zelanda, a pesar de ser un país caro, ya que es una oportunidad difícil de repetir en el futuro. Melbourne u otros destinos de la zona también encajan bien en esta fase del año.

En el norte, hay trabajo estable

Tras los meses de viaje, el plan continúa con el norte de Australia. A partir de mayo, junio, julio y agosto, cuando el país se dirige hacia el invierno, las zonas del norte (como Queensland o los Northern Territories) mantienen el calor y concentran gran parte del turismo.

Esto se traduce en más oportunidades laborales, especialmente en pueblos pequeños. Díaz destaca que en estas zonas es más fácil ahorrar dinero, conocer la cultura local de una forma más auténtica y llevar una vida más tranquila durante unos cuatro meses.

Personas en la orilla para mitigar la ola de calor en Bondi Beach en Sydney, Australia, en una imagen de archivo. EFE / JOEL CARRETT -PROHIBIDO USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA-[AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT]

Con el último mes de visado, en septiembre, llega el cierre perfecto del año. En ese momento, se recomienda hacer la East Coast, visitar la Gran Barrera de Coral, Brisbane o las Islas Whitsunday, así como destinos menos habituales como Uluru. Este último lo describe, la muchacha, como un lugar “súper curioso y muy auténtico”.

Díaz lanza un último consejo para concluir el vídeo: dejar el sudeste asiático para después. En lugar de intentar encajarlo todo en un solo año, propone viajar por esa región una vez terminado el visado australiano y de regreso a España. De esta forma, se aprovecha de la cercanía y del menor coste de vida.