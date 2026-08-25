La Vecina Rubia confiesa el problema de salud que la ha mantenido alejada de las redes: “Tengo adenomiosis y endometriosis profunda”

Publicación de La Vecina Rubia (INSTAGRAM).

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La creadora de contenido, La Vecina Rubia, que durante años ha protegido su identidad y su rostro como parte esencial de su personaje en redes sociales, ha decidido compartir ahora una parte especialmente íntima de su vida. El motivo, según ella misma explica, es poner el foco en dos enfermedades ginecológicas que han tardado años en recibir nombre: la adenomiosis y la endometriosis profunda.

La influencer ha reconocido que lleva mucho tiempo intentando encontrar una explicación a los problemas de salud que ha experimentado. Hasta ahora, sus seguidores habían podido verla en numerosas ocasiones en hospitales, sometiéndose a pruebas o tratamientos, aunque ella había preferido no explicar qué había detrás de esas imágenes.

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Ahora ha decidido contar una parte de esa historia. “Tengo adenomiosis y endometriosis profunda, además de otras cosas”, ha escrito, dejando claro que todavía existen aspectos de su estado de salud que prefiere mantener en privado.

La razón tiene que ver también con el anonimato que ha protegido desde sus comienzos en Internet. La creadora ha explicado que convive con otras enfermedades crónicas, algunas de ellas menos frecuentes, pero no pretende revelar cuáles son. En cambio, considera que hablar de la endometriosis y la adenomiosis puede servir para que otras mujeres identifiquen determinadas señales y busquen ayuda. “He tardado muchos, muchos años en llegar al diagnóstico”, ha explicado.

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Publicaciones de La Vecina Rubia (INSTAGRAM).

Su advertencia sobre el dolor menstrual

Uno de los mensajes que más ha querido subrayar es la necesidad de no restar importancia a determinadas molestias relacionadas con la menstruación: “Nunca hay que normalizar el dolor intenso de la regla ni los sangrados abundantes. Nunca”, ha advertido.

Su experiencia personal le ha llevado a insistir en la importancia de consultar con profesionales cuando los síntomas interfieren de manera significativa en la vida cotidiana. La endometriosis consiste en la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero y puede afectar a distintas zonas del organismo. Cuando se trata de una forma profunda, las lesiones pueden alcanzar diferentes órganos.

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En el caso de la adenomiosis, ese tejido similar al endometrio se desarrolla dentro de la pared muscular del útero. Ambas patologías pueden provocar síntomas como dolor menstrual intenso o sangrados abundantes, aunque la manifestación y la gravedad varían en función de cada paciente.

Publicaciones de La Vecina Rubia (INSTAGRAM).

“Todavía estoy entendiendo mi diagnóstico”

La propia creadora reconoce que todavía se encuentra en pleno proceso de asimilación. La magnitud de las palabras de los profesionales también ha sido una sorpresa para ella, especialmente al conocer el alcance de la endometriosis que padece. “Todavía estoy entendiendo mi diagnóstico. Al ser endometriosis profunda me afecta a varios órganos y no entiendo cómo no lo he sabido antes”, ha confesado.

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Precisamente esa dificultad para obtener respuestas durante años es la que la ha animado a hacer pública su experiencia. “Creo que es una enfermedad de la que hay que hablar porque es una gran desconocida”, ha señalado. Su intención no es únicamente explicar su caso, sino abrir una conversación entre sus seguidores. Con cerca de tres millones de personas pendientes de sus publicaciones, su testimonio ha generado una reacción inmediata.