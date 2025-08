Un aventurero británico inicia histórica vuelta al mundo por tierra, aire y mar

James Ketchell zarpa para circunnavegar el mundo por tierra, aire y mar en una travesía inédita (Crédito: Premier Marinas)

El aventurero británico James Ketchell, originario de Basingstoke, Hampshire, protagoniza un nuevo hito en la historia de la exploración contemporánea. Zarpando el 27 de julio desde la Marina de Gosport a bordo de su yate Mindset, de clase 40, Ketchell aspira a convertirse en la primera persona en circunnavegar el planeta por tierra, aire y mar. Esta ambición no solo busca romper un récord, sino también representar una gesta sin precedentes que aúna resistencia física, destreza técnica y un mensaje de superación para las futuras generaciones.

Un objetivo sin igual en la exploración moderna

El objetivo central de la expedición de James Ketchell es lograr la circunnavegación mundial integrando en un solo currículo los tres medios clásicos del viaje humano: la tierra, el aire y el mar. Ketchell pretende convertirse así en el primer individuo que da la vuelta al mundo por estos tres caminos, algo que nadie había logrado de manera consecutiva y bajo iniciativas personales. Esta meta no es solo deportiva o técnica; también supone abrir un nuevo capítulo en la navegabilidad humana global, proponiendo una visión integrada y multidisciplinaria de la exploración.

El carácter singular de la expedición se subraya por la modalidad en solitario: 30.000 millas náuticas —equivalente a unos 48.280 kilómetros— durante aproximadamente nueve meses, con una logística sujeta tanto a desafíos meteorológicos como a la gestión de recursos y apoyo remoto para una empresa de esta envergadura.

Un historial de retos extremos y logros pioneros

La reputación de Ketchell como aventurero se ha forjado a través de una trayectoria marcada por la superación constante de los límites humanos. Con 43 años, ha alcanzado metas que configuran un perfil polifacético de explorador. Entre sus hitos más destacados figura la travesía del Atlántico en un bote de remos, la conquista de la cima del monte Everest y una vuelta al mundo en bicicleta en 2013 en la que recorrió 29.000 kilómetros. Este viaje en bicicleta incluyó tramos en barco y avión para salvar distancias oceánicas, evidenciando la capacidad de adaptación del deportista.

En 2019, Ketchell sumó una nueva hazaña: circunnavegó el globo en un autogiro, convirtiéndose en la primera persona que lo consiguió en ese tipo de aeronave. Realizó la proeza en 122 vuelos a lo largo de 175 días, consolidando una marca mundial difícil de igualar.

Mindset: la ruta de la navegación y los retos presentes

La presente travesía supone el segundo intento de Ketchell por completar el recorrido marítimo alrededor del mundo, luego de que una avería mecánica en 2024 —un fallo en la caja de cambios— obligara a cancelar el primer embarque. Ahora, a bordo del Mindset, su yate de clase 40, el inglés ha planificado una ruta que parte de las aguas de Gosport rumbo a las Islas Canarias, continúa hacia Ciudad del Cabo y Melbourne, y atraviesa el Pacífico hasta Punta del Este, en Uruguay. El regreso contempla escalas en Antigua y Nueva York antes de arribar de nuevo al puerto de origen en el verano del próximo año.

El desarrollo de este viaje demanda una preparación técnica meticulosa, además de una resistencia psicológica y física sostenidas por meses en el mar, con la soledad como reto añadido.

Preparación rigurosa y el respaldo de la Marina de Gosport

Para afrontar los desafíos inherentes a esta expedición, Ketchell se sometió a cinco años de rigurosa preparación, en parte gracias al apoyo fundamental de Premier Marinas y, en particular, de la Marina de Gosport. Esta instalación náutica de prestigio, galardonada con el premio Five Gold Anchors y base de la flota Clipper Round the World Race, proporcionó servicios clave en atraque, ingeniería, logística y aprovisionamiento de mercadería, garantizando que el Mindset estuviera en condiciones óptimas para la travesía.

El gerente de la marina, Jonathan Walcroft, destacó el orgullo y compromiso del equipo, subrayando la importancia de dar soporte a las grandes empresas náuticas contemporáneas y dando continuidad a un legado histórico que convierte a Gosport en epicentro natural de la navegación de aventura en el Reino Unido.

Un viaje con vocación educativa y divulgativa

Más allá del componente deportivo, Ketchell concibe su travesía como un proyecto de impacto educativo global. Equipado con internet Starlink a bordo del Mindset, transmitirá en vivo presentaciones y charlas a estudiantes de todo el mundo. La misión busca inspirar a los jóvenes a atreverse con nuevos retos, cultivar la confianza y desarrollar una mentalidad resiliente.

Esta dimensión educativa añade un propósito social relevante a la expedición, poniendo el foco en la motivación de las generaciones venideras e invitándolas a explorar sus propias capacidades y sueños.

Tras las huellas de grandes exploradores

La aventura de Ketchell se suma a una larga tradición de exploradores británicos y mundiales que han llevado al límite la pericia y el ingenio humanos. Joshua Slocum fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo solo en velero entre 1892 y 1895. En tiempos recientes, figuras como Ross Edgley —quien actualmente intenta nadar alrededor de Islandia— continúan ampliando los horizontes de la exploración física.

De esta manera, la gesta de James Ketchell no solo innova en el alcance de los medios empleados, sino que conecta con una historia antigua y vibrante de desafío, tenacidad y vocación por conocer el mundo más allá de sus fronteras conocidas.