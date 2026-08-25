Una experta en protocolo, sobre la posible visita de Felipe VI a Ceuta: “Cuanto mayor sea la presión partidista, mayor debería ser la prudencia institucional”

El rey Felipe VI de España llega al Palacio de Torre Tagle, Perú, el 28 de julio de 2026. (REUTERS/Angela Ponce)

Guardar

Tres semanas después del inicio de la crisis humanitaria en Ceuta, varios han sido los ministros que se han personado en la ciudad autónoma para medir la situación y examinar las medidas necesarias a tomar. Además de ellos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, para mostrarle su apoyo. Sin embargo, en una entrevista con Europa Press, el propio Feijóo no ha dudado en señalar la que considera la ausencia más significativa: el rey Felipe VI.

El presidente de la oposición afirma que el monarca “quiere ir a Ceuta”, una labor que le corresponde como jefe del Estado debido a la “crisis humanitaria, de salud pública y de orden público” que se está viviendo en la ciudad. Por ello, solicita al Gobierno que “autorice” al rey el desplazamiento al lugar.

PUBLICIDAD

El Gobierno tiene identificados a más de 2.900 menores migrantes en Ceuta tras la entrada masiva de julio. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Para conocer más sobre el papel que supondría la visita del monarca a Ceuta, Infobae ha hablado con María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta internacional. “No conviene interpretar automáticamente la ausencia como desinterés, pero tampoco negar que, institucionalmente, el silencio y la ausencia física tienen un significado”, comienza explicando Gómez y Verdú.

La experta recuerda que la Corona se comunica también a través de símbolos y gestos. Por ello, “la presencia del jefe del Estado en un territorio que atraviesa una situación excepcional tendría una enorme carga institucional”. Sin embargo, insiste en que el protocolo no consiste únicamente en determinar quién debe acudir a un determinado lugar, sino cómo y cuándo hacerlo: “Lo decisivo es llegar en el momento en que la presencia pueda cumplir una función”.

PUBLICIDAD

Gómez y Verdú señala que, si todavía se trata de un escenario envuelto en una situación de emergencia, donde la tensión y la incertidumbre siguen reinando, es mejor esperar a que se calmen las aguas y “medir muy cuidadosamente el momento”. Además, destaca: “Una visita del rey debe tener un propósito, no puede ser simplemente una fotografía para responder a una polémica”.

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, . (A. Pérez Meca / Europa Press).

“No puede construir su agenda como respuesta a la presión política”

Por otro lado, la experta en protocolo indica que la figura de un monarca debe marcar distancias con las ideas políticas: “El rey puede escuchar el clima político y social, pero no puede construir su agenda como respuesta a la presión de los partidos”. En el caso de que se entendiese de esta manera, se correría el riesgo de que la decisión se interpretara como una inclinación política. “Cuanto mayor sea la presión partidista, mayor debería ser la prudencia institucional para que cualquier decisión no parezca una respuesta a esa presión”, opina.

PUBLICIDAD

Un desplazamiento de Felipe VI a Ceuta conllevaría un despliegue de seguridad y coordinación importante. “La Casa del Rey organiza la agenda del monarca. Pero una visita a un territorio que atraviesa una crisis de seguridad, migratoria o diplomática no se produce en el vacío”, explica Gómez y Verdú, y afirma: “Cuando afecta a seguridad, política exterior o gestión de una crisis, requiere necesariamente una interlocución institucional muy estrecha con el Gobierno”.

De esta manera, lo primero que hay que saber es cuál sería la función del monarca, ya que no es lo mismo una reunión con las autoridades, un encuentro con los afectados o una audiencia una vez se estabilice la situación. De hecho, comenta la experta que “una visita demasiado precipitada puede interferir con la gestión de la crisis o añadir tensión”.

PUBLICIDAD

El Rey Felipe VI ha recibido la tarde de este jueves en el Palacio de Marivent de Palma al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

No obstante, sin duda la ausencia del jefe del Estado en el lugar también puede traer consecuencias para su imagen: “Si una crisis se prolonga y la percepción ciudadana es que Ceuta necesita un gesto institucional de especial relevancia, la ausencia puede empezar a interpretarse como una distancia que quizá inicialmente no existía”.

La visita a Paiporta tras la DANA, un antes y un después

La tensión vivida por el rey Felipe y doña Letizia en su recorrido por las localidades afectadas por la DANA supuso una situación inédita desde la democracia. El matrimonio se enfrentó en cuestión de minutos al dolor de los vecinos de Paiporta y el agradecimiento por su presencia, provocando así una imagen de proximidad emocional que rompía con todos los protocolos. “La visita puso de manifiesto que, incluso en circunstancias extremadamente difíciles, la presencia de los reyes puede cumplir una función de escucha y de cercanía”, indica Gómez y Verdú.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también fue un reflejo de la necesidad de prevención en este tipo de apariciones. “El protocolo de una crisis no puede ser el protocolo de una visita ordinaria”, reflexiona la experta, quien comenta también que hay que “entender que, en determinados momentos, los ciudadanos no van a recibir a las autoridades con el protocolo emocional habitual”.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante su visita a una zona afectada por la DANA, a 3 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Carlos Luján - Europa Press).

Marruecos, otro elemento determinante

La dimensión diplomática añade una dificultad adicional. Ceuta es territorio español, pero su proximidad a Marruecos convierte cualquier gesto de la Corona en un asunto especialmente sensible. “En relaciones internacionales, los gestos de un jefe de Estado tienen una dimensión que trasciende las fronteras”, explica Gómez y Verdú.

PUBLICIDAD

Pero, a su juicio, tener en cuenta ese contexto no significa renunciar a la normalidad y el deber institucional. “La diplomacia debe aconsejar prudencia, no debería convertirse en un principio de autocensura institucional”, defiende.

El Rey Felipe VI y el el Rey Mohamed VI, conversan momentos antes de la firma de varios acuerdos bilaterales. (Casa Real).