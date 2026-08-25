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El incendio forestal de Las Tres Villas (Almería) supera ya las 300 hectáreas afectadas y obliga a confinar y realojar vecinos

El fuego provocó el cierre del tráfico ferroviario entre Almería, Granada y Madrid

Un agente del Infoca observa la superficie quemada en el incendio forestal de Las Tres Villas.
Un agente del Infoca observa la superficie quemada en el incendio forestal de Las Tres Villas. (Junta de Andalucía)
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El fuego continúa arrasando los bosques españoles estas últimas semanas del mes de agosto. El incendio forestal declarado la tarde del lunes en el término municipal de Las Tres Villas, en Almería, se ha propagado rápidamente y ya supera este martes las 300 hectáreas de superficie afectada.

El trabajo nocturno de los equipos de extinción ha conseguido una evolución más favorable de las llamas, según ha confirmado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Sin embargo, no se ha podido evitar que el incendio se extendiera rápidamente a la localidad vecina de Nacimiento. La extensión del fuego ha obligado a confinar y realojar a parte de la población de la región.

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En concreto, ocho personas fueron confinadas en Gilma y Los Sanchos, mientras que otras nueve fueron alejadas de los diseminados de Los Gatos, Piedras Blancas, La Estación y Los García. La mayoría de los afectados se ha realojado en sus primeras viviendas o con familiares y amigos.

Pese al avance positivo de las labores de extinción, la dirección de la emergencia mantiene por ahora las medidas de protección establecidas para proteger a la población afectada.

El tráfico ferroviario vuelve a la normalidad

La Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA Infoca, ha especificado que las labores previstas para este martes se centran en consolidar el perímetro del fuego mediante el uso de maquinaria. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha avanzado este martes que el perímetro calcinado ha rebasado la cifra de las 300 hectáreas, pero habrá que esperar a que el fuego esté estabilizado para conocer el alcance total de los daños.

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Incendio de Las Tres Vllas. (Infoca)
Incendio de Las Tres Vllas. (Infoca)

El incendio también afectó al tráfico ferroviario entre Almería, Granada y Madrid. El avance de las llamas obligó a cortar siete trenes de media y larga distancia y a trasladar en autobús a 166 pasajeros. La red ha podido restablecerse esta mañana tras confirmar que la vía no ha sufrido daños materiales. Sin embargo, el tráfico por carretera sigue cortado. En concreto, se ha visto afectada la vía que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos. La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda mantenerse alejado de la zona para evitar riesgos, facilitar el paso de los vehículos de emergencia y no interferir en las labores del operativo.

En el control del fuego trabajan actualmente 84 profesionales: 71 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, cuatro técnicos de Extinción, un técnico de Logística, un encargado de Logística y dos agentes de Medio Ambiente. El operativo dispone también de cinco autobombas y una Unidad Médica para Incendios Forestales (UMIF). Además, se han incorporado a las labores de extinción dos aviones de carga en tierra. A los medios autonómicos se suman más de 40 efectivos de la Guardia Civil, que operan sobre el terreno para garantizar la seguridad ciudadana.

Martín ha destacado que desde el primer momento ha existido una coordinación constante con la Junta de Andalucía, administración competente en la gestión de la emergencia, y con las alcaldesas de Las Tres Villas y Nacimiento, debido a que las llamas se propagaron con gran rapidez.

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