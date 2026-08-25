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Felipe VI y la reina Letizia se reunirán con Emmanuel y Brigitte Macron en septiembre: todo lo que se sabe sobre la visita de Estado

El presidente de la República de Francia y su mujer pondrán rumbo a nuestro país el próximo 17 de septiembre en una visita que se lleva atrasando desde 2018, según ha informado ‘¡Hola!’

El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España participan en una ceremonia para honrar a las víctimas de los atentados terroristas en Europa, en el 16º aniversario de los atentados de Madrid de 2020. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)
El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España participan en una ceremonia para honrar a las víctimas de los atentados terroristas en Europa, en el 16º aniversario de los atentados de Madrid de 2020. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)
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El Palacio Real de Madrid volverá a convertirse en escenario de una de las citas diplomáticas más relevantes del inicio del nuevo curso. Según ha informado ¡Hola!, Felipe VI y la reina Letizia recibirán a Emmanuel Macron y Brigitte Macron entre el 17 y el 19 de septiembre, en una visita de Estado que llega después de varios años de espera y que tendrá, además, un significado especial por el momento político que atraviesa el presidente francés.

El encuentro estaba pendiente desde 2018, cuando Macron, recién llegado al Elíseo, viajó a España y recibió una invitación formal de los reyes para regresar al país en una visita institucional. Sin embargo, distintos acontecimientos terminaron retrasando aquella cita: la pandemia, la situación política española y las negociaciones relacionadas con el Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países fueron posponiendo una visita que finalmente se materializará casi una década después.

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Tal y como afirma el citado medio, la llegada de los Macron a Madrid tendrá como uno de sus momentos centrales la cena de gala que ofrecerán los Reyes en el Palacio Real. La cita permitirá recuperar además el habitual despliegue protocolario asociado a las grandes visitas de Estado, con Felipe VI y doña Letizia ejerciendo como anfitriones.

El contexto añade una dimensión política al viaje. Macron encara la recta final de su segundo mandato y ha confirmado que no optará a un nuevo periodo presidencial en 2027. Por ello, aunque su presidencia todavía continuará hasta la celebración de las próximas elecciones, su presencia en Madrid adquiere cierto aire de cierre de etapa.

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El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan al presidente francés Emmanuel Macron durante una visita al Patio de los Leones del Palacio de la Alhambra, el día de la Cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada, España, el 5 de octubre de 2023. (REUTERS/Jon Nazca)
El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan al presidente francés Emmanuel Macron durante una visita al Patio de los Leones del Palacio de la Alhambra, el día de la Cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada, España, el 5 de octubre de 2023. (REUTERS/Jon Nazca)

Francia entra también en el futuro de la infanta Sofía

La visita de los Macron tendrá lugar apenas unos días antes de otro acontecimiento relacionado con la familia real española. La infanta Sofía comenzará el 21 de septiembre su segundo curso universitario en París, después de haber completado el primero en Lisboa dentro del programa de Forward College.

La hija menor de los monarcas continuará allí sus estudios vinculados a Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por lo que Francia se convertirá durante los próximos meses en uno de los escenarios principales de su vida académica.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos añade un componente curioso al calendario de la familia real. Mientras Felipe VI y Letizia reciben al matrimonio presidencial francés en Madrid, su hija prepara precisamente su traslado a la capital francesa.

El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España participan en una ceremonia para honrar a las víctimas de los atentados terroristas en Europa, en el 16º aniversario de los atentados de Madrid, en el Trocadero de París, Francia, el 11 de marzo de 2020. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)
El presidente francés Emmanuel Macron, su esposa Brigitte Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España participan en una ceremonia para honrar a las víctimas de los atentados terroristas en Europa, en el 16º aniversario de los atentados de Madrid, en el Trocadero de París, Francia, el 11 de marzo de 2020. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Una relación que se ha construido a lo largo de los años

La visita no supondrá, en realidad, el primer encuentro entre ambas parejas. Felipe VI y Emmanuel Macron han coincidido en numerosas ocasiones tanto en España como en Francia, consolidando una relación marcada por la cercanía entre ambos países.

Uno de los encuentros más recordados tuvo lugar en 2018 en el Grand Palais de París, donde los reyes acompañaron al matrimonio presidencial durante una visita a la exposición dedicada a Joan Miró. Dos años después, Felipe VI y Letizia viajaron al Palacio del Elíseo, donde fueron recibidos por Macron y Brigitte.

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron posan con el rey Felipe VI de España a su llegada a una recepción para jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio del Elíseo, antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 en París, Francia, el 26 de julio de 2024. (REUTERS/Yara Nardi)
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron posan con el rey Felipe VI de España a su llegada a una recepción para jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio del Elíseo, antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 en París, Francia, el 26 de julio de 2024. (REUTERS/Yara Nardi)

También coincidieron durante la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, una cita en la que la reina Letizia y la primera dama francesa volvieron a protagonizar algunas de las imágenes más comentadas por su buena sintonía.

La agenda conjunta continuó durante los Juegos Olímpicos de París de 2024. Felipe VI acudió entonces a distintos actos organizados con motivo de la competición y volvió a encontrarse con Macron. Más recientemente, el rey viajó de nuevo a Francia y coincidió con el presidente en el Palacio de Versalles durante la exposición dedicada al Gran Delfín, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, el primer Borbón que ocupó el trono español.

El presidente francés Emmanuel Macron y el rey español Felipe VI durante una visita a la exposición "El Gran Delfín (1661-1711), hijo de un rey, padre de un rey y nunca rey" en el Palacio de Versalles, el 13 de enero de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)
El presidente francés Emmanuel Macron y el rey español Felipe VI durante una visita a la exposición "El Gran Delfín (1661-1711), hijo de un rey, padre de un rey y nunca rey" en el Palacio de Versalles, el 13 de enero de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

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