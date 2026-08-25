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Doñana sigue bajo la lupa de la Unesco: “La Junta de Andalucía no ha cumplido con la restauración de los corredores ecológicos”

La sobreexplotación del acuífero y el aumento de cultivos bajo plástico dificultan la recuperación de algunos espacios en el humedal, advierte WWF

Imagen del entorno de Doñana. (Santi Donaire / WWF)
Imagen del entorno de Doñana. (Santi Donaire / WWF)
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Doñana, uno de los principales espacios protegidos de Europa, alberga una enorme diversidad de flora y fauna, además de ser un lugar clave para la migración de aves. Sin embargo, en los últimos años, la expansión de la agricultura intensiva de regadío ha impactado de forma significativa sobre este ecosistema, especialmente por la sobreexplotación del acuífero y la transformación de bosques en campos de cultivo. También se han fragmentado los paisajes y modificado ríos y riberas, lo que dificulta que las especies se muevan y altera los corredores naturales que conectan Doñana con otros espacios en Andalucía occidental.

El futuro de Doñana preocupa especialmente a organizaciones como WWF, que no solo ha alertado sobre la sobreexplotación del acuífero, sino que cuestiona a la Junta de Andalucía por no seguir la recomendación de la Unesco de restaurar los corredores ecológicos, esas franjas de territorio que conectan diferentes áreas naturales, permitiendo que las especies se desplacen entre ellas. Según explica la organización, ninguna de las ocho medidas contempladas en el Plan Especial para la conectividad ecológica se encuentra finalizada, lo que amenaza la conservación de uno de los humedales más emblemáticos de Europa.

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Doñana alberga más de 400 especies de aves a lo largo del año. (Espacio Natural de Doñana)
Doñana alberga más de 400 especies de aves a lo largo del año. (Espacio Natural de Doñana)

De acuerdo con los análisis más recientes de WWF, el 75% de las acciones previstas para recuperar la conectividad de Doñana aún no se ha iniciado y el 25% restante solo presenta avances parciales. “La recuperación de los corredores ecológicos es vital para el futuro de Doñana. Sin embargo, la Junta de Andalucía no está haciendo los deberes y sigue sin implementarse en campo”, señala Juanjo Carmona, coordinador de la oficina en Doñana de WWF, que asegura que la falta de acciones concretas obstaculiza la función de los cauces para restablecer las aguas superficiales y frenar la erosión asociada a la proliferación de cultivos bajo plástico.

Lista del Patrimonio Mundial en Peligro

La situación cobra mayor relevancia tras la última advertencia de la Unesco en julio, cuando el organismo internacional reiteró que Doñana podría ingresar en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si no se aplican medidas urgentes para garantizar su preservación. Desde WWF recuerdan que han transcurrido más de diez años desde la entrada en vigor del Plan Especial, aprobado en 2014, sin que los corredores ecológicos hayan adquirido funcionalidad real.

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Imagen de las malas prácticas que señala WWF. (Santi Donaire / WWF)
Imagen de las malas prácticas que señala WWF. (Santi Donaire / WWF)

El informe, basado en ortofotografías e imágenes satelitales, identificó la presencia de 140 hectáreas de cultivos en invernadero o bajo plástico, 83 balsas de riego y 66 pozos dentro de los corredores ecológicos. Estos datos reflejan, según la organización, la permisividad de las autoridades ante la ocupación agrícola de áreas clave para la conectividad del espacio natural.

La restauración de estos corredores, sostiene WWF, depende tanto de la voluntad política como de la coordinación entre las administraciones local, regional y nacional. “Es el momento para implementar las medidas necesarias para desfragmentar el espacio de Doñana, ya que los corredores siguen estando ocupados por infraestructuras incompatibles y existen oportunidades de financiación para abordar la restauración e implementación de los corredores ecológicos”, concluye Carmona.

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