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Restablecido el tráfico ferroviario en Almería al extinguirse el fuego cercano a la vía

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Almería, 25 ago (EFE).- La circulación ferroviaria ha quedado restablecida a primera hora de este martes en el tramo entre las estaciones almerienses de Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña, perteneciente a la línea Almería-Linares-Baeza, una vez extinguido el incendio forestal en la zona próxima a la infraestructura.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado que la reanudación del tráfico de trenes se ha ordenado tras darse por extinguidas las llamas en esa área concreta y después de que el personal de infraestructura haya reconocido y evaluado el trayecto para garantizar la total seguridad en la circulación.

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La interrupción del servicio se mantenía vigente desde las 16:45 horas de este lunes debido a la proximidad del fuego, ajeno a la explotación ferroviaria, que se originó en el término municipal de Las Tres Villas y que ha avanzado con un frente amplio hacia el municipio vecino de Nacimiento.

Durante la jornada de ayer, el corte de la vía llegó a afectar a un total de siete trenes de media y larga distancia, lo que obligó a Renfe a activar de urgencia planes alternativos de transporte por carretera. Estas medidas implicaron el transbordo de 166 viajeros en autobús desde la estación de Huércal-Viator para poder completar sus respectivos desplazamientos.

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De forma paralela a la paulatina recuperación de la normalidad en el transporte ferroviario, el operativo del Plan Infoca y distintos cuerpos de seguridad continúan trabajando en la estabilización de este incendio forestal, por el cual la Junta de Andalucía mantiene activado el nivel 1 del Plan de Emergencias.

A primera hora de este martes, el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ha calificado de favorable la evolución de las llamas gracias a las tareas nocturnas desarrolladas por un despliegue terrestre de 125 efectivos.

Este operativo ha relevado a los doce medios aéreos que operaron hasta el ocaso del lunes en una jornada que se saldó con el desalojo preventivo de 17 personas en varias barriadas serranas, sin que por el momento exista previsión de daños en las viviendas evacuadas. EFE

mma/bfv/nam

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