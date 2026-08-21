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Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 21 de agosto

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro alcanzó nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

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A continuación, informamos del precio del oro hoy, 21 de agosto, en España.

Cuál es el valor del oro en euros

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 125,36 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 123,92 € y el máximo de 125,55 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de

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125360

Un activo de refugio durante las crisis

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

La incertidumbre global y el oro

Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Durante este 2025, el oro ha registrado precios históricos en medio de un contexto geopolítico tenso marcado por la ofensiva comercial de Donald Trump contra China. Su retorno a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación inmediata de aranceles han generado un nuevo capítulo de volatilidad que sacude los mercados internacionales.

Bloomberg destaca que el creciente interés de los bancos centrales por el oro ha sido un factor clave para su valorización continua. En su último informe, el banco de inversión Goldman Sachs proyecta que esta tendencia se mantendrá, alimentada por un aumento en la demanda de los inversores que buscan protección ante escenarios inestables.

Lina Thomas, especialista en materias primas de la entidad, explicó que en contextos de incertidumbre económica los operadores tienden a refugiar su capital en el oro, aunque advierte que su valor suele disminuir cuando el entorno se torna más predecible.

En este escenario, el oro ha superado en capitalización a activos como las acciones de las principales tecnológicas, reforzando su estatus como el refugio financiero por excelencia. Sin embargo, los recientes movimientos de bitcoin han provocado que algunos inversionistas consideren al activo digital como una alternativa en debate.

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